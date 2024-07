Luis Alfonso cuenta cómo llegó a hospital psiquiátrico: “pensé que me iba a morir”

Luis Alfonso es uno de los más fuertes intérpretes de música popular del momento, reconocido como ‘el señorazo’ de este género. Actualmente goza de gran fama y prestigio y sus seguidores ignoraban que antes de pandemia este artista vivió un dramático episodio que no solo afectó a su familia, sino que derivó en problemas de salud para él.

Fue en el 2019 cuando Luis Alfonso participaba en el famoso reality A otro nivel, canta conmigo, que se realizó en buena parte en Brasil. El artista iba muy bien en su desempeño, sin embargo esta alegría fue empañada cuando su esposa le reveló que su hijo Agustín, que era solo un bebé, estaba delicado de salud.

También te puede interesar: Luis Alfonso: De cantar serenatas y pasar hambre a cantar con Jessi Uribe

“Duré con depresión casi un mes”, Luis Alfonso

“Llegó un momento de mi vida donde sufrí una depresión terrible que yo pensé que me iba a morir. Le voy a decir por qué. Cuando nació Agustín fue una persona con gripa a la casa y el bebé estaba recién nacido y le dio una bronquiolitis, eso casi me lo mata, prácticamente me lo entraron dos o tres veces a la Uci”, contó en La Red el cantante que se vio muy afectado cuando vio que su pequeño estaba intubado. Veo a mi hijo entubado, cuando lo vi así empecé a sentir que se me fue la respiración, me desmayé. Duré con depresión casi un mes”.

Cada vez que Luis Alfonso visitaba a su pequeño en la clínica sufría graves episodios de depresión. Por esta razón los médicos estimaron conveniente que él no fuera a visitar a pequeño. Adicionalmente, el artista perdió el gusto por la comida, tampoco quería vivir y estaba en lo más extremo de una depresión.

Esta situación llegó al punto que lo llevaron a un hospital psiquiátrico donde estaba todo listo para internarlo. Allí lo recetaron.

“Ese día dije ‘me voy a morir’. No podía cantar, solo orar. Se me iba el aire. Un día me llevaron al psiquiatra a donde están los loquitos de verdad, me tenían una pieza, para internarme de loquito, yo ya no quería vivir, quería morir”, recordó.

Así acabó la depresión de Luis Alfonso

La crisis de Luis Alfonso terminaría cuando culminó la causa misma, pues cuando supo que su pequeño había sido dado de alta, él recuperó su gusto por la comida y las ganas de vivir. “Hasta ese día tomé medicación para la depresión”.

El cantante de Cuánto vale, Contentoso y El precio de tu error reconoce que por su temperamento y forma de ser sigue medicado contra la ansiedad y reconoce el trabajo y el apoyo de su esposa, Luis Fernanda, en todo el proceso que vivieron.

Para él lo más importante es justamente su familia. Admitió ser un noctambulo y ahora usar la locura que cree tiene para hacer música..

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento