Lucero Hogaza terminó con su novio y cuenta si regresó con Manuel Mijares

Lucero Hogaza ha sido una de las artistas más queridas de Latinoamérica. De hecho, es llamada también ´La novia de América´. Por años conformó una pareja sólida y envidiable con el también cantante Manuel Mijares. Su boda fue una de las más seguidas por los televidentes y los pormenores de ella fueron transmitidos por televisión. El matrimonio tuvo dos hijos Lucero y José Manuel. Sin embargo, el cuento de Hadas terminó 14 años después y anunciaron que rompían en marzo del 2011.

A pesar de las diferencias que los llevaron a divorciarse la pareja siguió viviendo cerca y compartiendo la educación de sus hijos, con el tiempo se convirtieron en mejores amigos. Actualmente recorren ciudades mexicanas y algunas otras latinoamericanas llevando su show ¡Hasta que se nos hizo! donde cantan a dúo.

Lucero regresa a la soltería ¿Volvería con Mijares?

Sentimentalmente Lucero se dio una nueva oportunidad en el amor y vivió un noviazgo con el empresario Michel Kuri, sin embargo, hace una semana la misma artista reveló que habían roto luego de 10 años juntos.

Con Lucero de nuevo soltera y muy cerca de su exmarido los rumores de un regreso con Mijares han sido la noticia que todos quisieran dar. Incluso le preguntaron a Lucerito, la hija de ambos, en una reciente alfombra roja al respecto y ella solo atinó a decir que apoya a su madre y espera que esté bien y sea feliz. “No me quiero meter mucho en eso, pero la verdad es que los amo y espero que los dos… muy bien, muy contenta y espero que los dos estén felices”, comentó la también cantante.

Ahora las preguntas las ha contestado directamente Lucero, primero contestó cómo se siente ahora que está de nuevo soltera.

“(Estoy) bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, respondió y cuando le indagaron sobre si regresaría con su exmarido y padre de sus hijos fue enfática. “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.

Mencionó que sus fans (los de él y ella) se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero “no, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates”. Lucero también dejó al descubierto que existe la posibilidad de regresar con Kuri.

