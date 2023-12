Lorna Cepeda, Daniel Arenas y otros famosos devotos a la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una aparición mariana de la Iglesia Católica con origen en México, pero cuya devoción ha trascendido fronteras, al punto de ganar adeptos por todo el continente americano. Tal es el caso de algunas celebridades, como los actores colombianos Lorna Cepeda y Daniel Arenas, quienes públicamente se han mostrado devotos de ‘La Morenita’, como le llaman algunos de cariño.

La historia de Lorna Cepeda con la Virgen de Guadalupe

Años después del éxito que representó para su carrera la novela Yo soy Betty, la fea, en la que interpretó a Patricia Fernández, la cartagenera comenzó a vivir una época bastante turbulenta con Eduardo Paz, su esposo en aquel entonces, de quien se separó en 2003.

A su divorcio se sumó la falta de empleo y un problema que tuvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad a la que le adeudaba una gruesa suma de dinero. Según la actriz, todo fue culpa de su contador, pues hacía creerle que sus responsabilidades estaban al día y no era así.

Lorna Cepeda, actria colombiana

Fue entonces cuando acudió a la Virgen de Guadalupe, a quien le hizo algunas solicitudes para superar todos los obstáculos que se presentaron en su camino. Finalmente, ‘La morenita’ le cumplió a Lorna.

“Me fui para allá, para México, y le dije: ‘Por favor, te pido estas tres cosas’ (...) Yo sí lo recomiendo ese viaje”, confesó en una entrevista con el programa de Juanpis González.

Daniel Arenas asegura haberse encontrado a la Virgen de Guadalupe

El actor y presentador colombiano, quien actualmente se desempeña como conductor del programa Hoy Día, en Estados Unidos, contó hace algunos años que vivió una experiencia fuera de lo normal.

“La Virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería. Guardé las cosas en un maletín y cuando llegué a casa en México, me encontré con la imagen de la Virgen y desde ahí no me abandona. Siempre ha estado al pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud, nos ha ayudado mucho”, aseguró hace tiempo por medio de una publicación en redes sociales.

Desde entonces, Daniel Arenas celebra sin falta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, así como cada aniversario de aquel encuentro con ‘La Morenita’: “Justo por estos días conocí a mi Madre Celestial. Digamos que siempre había estado, pero desde ese momento soy consciente de su presencia y poder en mí”.

Otras celebridades que siguen a la Virgen de Guadalupe

La actriz y cantante Verónica Castro siempre ha demostrado su devoción por la Virgen, a quien le agradece por su recuperación cuando quedó en silla de ruedas, como consecuencia de haberse caído de un elefante cuando se desempeñaba como presentadora del programa Big Brother en México.

A la lista también se suman Ana Bárbara, Carlos Rivera, Michelle Galván, Adamari López y otras figuras del entretenimiento latinoamericano.