Lorelei, esposa de Falcao quiere más hijos pero no puede tenerlos ¿qué le pasó?

Hace pocas semanas el jugador de fútbol Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón se instalaron en Colombia, junto a sus cinco hijos: Dominique, Desiree, Anette, Jedidiah y Heaven. El deportista llegó el 3 de julio al país y días después, lo hizo Lorelei, junto a los niños y sus padres, quienes vinieron a pasar una temporada junto a la parentela García Tarón.

Los seguidores de la pareja han estado atentos a todo lo que ocurre con ellos. El 15 de julio la familia estuvo en pleno en una emotiva bienvenida que les dio Millonarios, el equipo del que ahora es parte Falcao. Días después, fueron noticia por una intoxicación con gas que sufrieron todos, menos Falcao, quien no estaba en la casa, pero afortunadamente no pasó a mayores, más allá del susto.

Entre la instalación en su nueva casa ubicada en las afueras de la ciudad, y los compromisos del deportista así como la reciente lesión en la mano, no han tenido mucho tiempo para dar entrevistas. No obstante, Lorelei aceptó hablar con la periodista Cristina Estupiñán, quien además es cercana suya debido a la amistad de sus esposos: ya que Falcao y el periodista Juan Felipe Cadavid se conocen desde niños, pues ambos jugaban fútbol en Bogotá.

En dicha charla, además de hablar de su vida en Colombia, Lorelei calificó la experiencia como un sueño cumplido y también mencionó su rol de madre.

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, confiesa lo duro que fue perder un bebé

Tarón, quien es madre de 5 hijos, causó algo de sorpresa al confesar que le hubiera gustado tener más retoños con su marido. Sin embargo, admitió que eso ya no podrá ser, por recomendación médica.

Antes de detallar en ello, mencionó lo difícil que fue perder un bebé que esperaban y enterarse del hecho cuando iba a la ecografía que le diría el sexo del pequeño en camino. Ante la pregunta de si habría un sexto hijos, Lorelei fue determinantes.

“Soy muy fértil, gracias a Dios. No, ya no puedo más, mira, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más porque el médico me dice: ‘Lore el ultimo fue de riesgo. Heaven es un milagro porque ella nación un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora, peor claro yo tenía la pareja abdominal muy finita, muy delgada, entonces fue de riesgo”, mencionó la cantante argentina que ha tenido todos sus hijos por cesárea y una más representaría una complejidad adicional.

“Yo amo estar embarazada”, esposa de Falcao

“Sí, o sí, tenía que nacer antes porque o si no podía pasar algo. Entonces el médico me dijo ‘mira Lore yo te recomiendo que ya no más’. Yo por mí tendría más, pero me dijo ya no más. Uno o dos más (…) Yo amo tanto estar embarazada”, dijo la esposa del destacado jugador de fútbol dejando en evidencia cómo disfruta de este rol.

Se sinceró también sobre lo que más me ha costado en su nueva vida en Colombia y definitivamente es madrugar. “la madrugada de los colombianos es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¡por qué comienzan tan temprano los colegios?’. Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar temprano”.

