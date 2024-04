Lina Marulanda: esta era la preciada figura que tenía en su mano cuando falleció

Lina Marulanda cumplió 14 años de fallecida el pasado 22 de abril y varios recuerdos se avivaron por estas fechas. Tal y como ocurrió con el relato de Carolina Martínez, amiga y asistente de la estrella de Caracol Televisión, quien habló de la preciada figura que sostenía la presentadora cuando se quitó la vida.

Lina Marulanda murió a la edad de 29 años, a pocos días de su cumpleaños. Fotografía por: archivo Vea

¿Qué tenía Lina Marulanda en la mano cuando murió?

En charla con el programa Expediente Final (2019), Carolina Martínez aseguró que continúan intactas las memorias de aquel 22 de abril de 2010, cuando la antioqueña se lanzó por la ventana del apartamento donde vivía. Por ejemplo, mencionó que estaba con su amiga cuando todo ocurrió y fue una de las primeras personas en encontrarse con la escena.

También relató que, minutos antes de morir, Lina Marulanda le manifestó su deseo de tomar una siesta en su habitación. Un rato más tarde, según Carolina, quien para el momento también se encontraba en compañía del contador de la presentadora, se escuchó un fuerte golpe.

Al acudir al cuarto de la también modelo, su mejor amiga y contador se encontraron con la puerta bloqueada, lo que generó dudas de manera inmediata. Las sospechas fueron confirmadas por el guarda de seguridad del edificio, quien se comunicó a los pocos segundos para informar que la mujer cayó del sexto piso.

“Ahí fue cuando yo bajé con Yesid y la vi acostada. Cuando la vi, ella tenía una virgencita en madera que siempre cargaba, una milagrosa, y ella tenía esa virgen en la mano”, explicó Carolina Martínez en charla con el programa de Caracol Televisión.

El amigo al que Lina Marulanda llamó antes de morir

En una entrevista que concedió a The Suso’s Show en febrero de 2022, Iván Lalinde habló de los últimos momentos que vivió con su amiga, así como del día en que se enteró de su fallecimiento.

“A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles (...) Después me habló para decirme que no podía ir a almorzar conmigo porque tenía que hacer una vuelta con el papá, entonces yo me enojé y le dije: ‘Flaca, ahí estás vos pintada’, y le tiré el teléfono. Ya por la noche empezó a marcarme, pero yo dije que no le iba a parar bolas y al otro día, cuando estaba en mi negocio picando fresas y moras, me llamaron a decirme lo que pasó y yo no podía creerlo”, comentó el presentador de Día a Día.

“Me gusta que pongan el tema porque es algo a lo que tenemos que pararle bolas. Lina, por ejemplo, se fue en medio de una depresión ¿Por qué lo hizo y por qué tomó esa decisión?, solo ella sabrá, pero quienes quedamos acá debemos aprender que tenemos que estar muy atentos a eso”, añadió Iván Lalinde sobre los problemas de salud mental que padecía Lina Marulanda.