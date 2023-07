Lewis Hamilton, de F1 sufrió racismo, penurias económicas y acoso escolar

Desde hace unas semanas, los rumores sobre que la amistad entre la cantante colombiana Shakira y el piloto inglés de Fórmula Uno Lewis Hamilton estaba trascendiendo a un plano romántico que ellos se niegan a reconocer, ha ido en aumento. Sus encuentros en los grandes premios de Miami y Gran Bretaña han despertado todo tipo de suspicacias, pero ¿cuál es la historia del hoy millonario deportista que relacionan con la ex de Gerard Piqué? Aquí te lo contamos.

Lewis Hamilton y las dificultades económicas

Detrás de los récords que hoy ostenta, como ser el piloto con más carreras ganadas y el que más veces ha partido en primer lugar, además de ser, junto a Michael Schumacher, los pilotos que más veces se han proclamado campeones del mundo, hay una historia de superación y disciplina, que comenzó desde que era un niño con ilusiones en el deporte de motor.

Nacido el 7 de enero de 1985 en Steverage, Inglaterra, Lewis Carl Davidson Larbalestier Hamilton creció al lado de su madre, Carmen Larbalestier, luego de su separación de Anthony Hamilton, cuando el futuro campeón tenía solo dos años. La ruptura no significó que el corredor creciera sin la presencia de su padre, pues siempre mantuvieron una relación estrecha y fue él quien lo influenció para que se fijará en el automovilismo, a pesar de no tener grandes recursos económicos.

Aunque estaba separado de su madre, Anthony Hamilton se esforzó por apoyar los sueños de su hijo. Fotografía por: INSTAGRAM

Según afirman varios biógrafos, Anthony llegó a tener 3 trabajos simultáneos para darle a Lewis lo necesario cuando inició en los karts, pero a veces no resultaba suficiente, porque en su primera competencia vistió un traje usado.

Su convicción fue tan fuerte que, a los 10 años, le dijo a Ron Denis, director de McLaren, “un día quiero correr para ti”, a lo que el directivo le contestó que lo buscara en 9 años para definir el contrato. Pero su talento innato hizo que firmara con este equipo a los 13, cuando debutó en la máxima categoría en el 2007. Pero su ingreso a la categoría élite vino con cierto rechazo por parte de varios colegas. “Muchos pilotos me dijeron: ‘Un piloto de Fórmula Uno no es así. No es así como se supone que debes comportarte. ¿Tatuajes? No. Un piloto de Fórmula Uno no tiene tatuajes. No tiene personalidad y piercings’”, comentó Hamilton.

Hamilton y el racismo

Hamilton es el único piloto afroeruropeo de la parrilla de F1 y por eso ha abanderado campañas contra el racismo. Esta lucha la comenzó desde que era muy niño, pues cuando ingresó a la escuela comenzó a vivir en carne propia las burlas por el color de su piel, no solo de parte de sus compañeros, sino de maestros.

“Cuando estaba en la escuela, era uno de los pocos niños negros, era disléxico y luchaba día a día. Sufrí acoso escolar desde los seis años. No me atrevía a volver a casa y hablar de ello con mis padres, no quería que pensaran que no era un chico fuerte”.

El piloto recuerda un episodio doloroso. “El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: ‘Tú nunca vas a ser nada’. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando y diciendo: ‘No voy a ser nada’”. Esta situación lo llevó a a concentrarse más en los karts que eran su escape y donde sobresalía.