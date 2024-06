Lenny Kravitz lleva nueve años sin sexo. “Es una promesa que hice”

Lenny Kravitz ha vuelto a los titulares. El cuatro veces ganador del premio Grammy fue el encargado de cantar en uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Kick Off show de la final de la UEFA Champions League en Londres.

Sin embargo, antes de ello, ya había llamado la atención luego de que le dijera a The Guardian que sigue en celibato. El artista ya había dicho hace varios años que no estaba interesado en tener relaciones sexuales ocasionales o pasajeras, al parecer sigue en esta misma filosofía de vida.

Kravitz que a sus 60 años luce como un joven y ha declarado que se debe a una combinación de ejercicio, alimentación saludable, buenos hábitos, espiritualidad y disciplina también anunció hace un buen tiempo que tampoco usa drogas, aunque también admitió hacer sido fumador de marihuana por una temporada larga. Entrena a diario entre 60 y 90 minutos y algunos de sus alimentos los cosecha en su propia huerta.

Lenny Kravitz se había convertido en mujeriego

También había ahondado en que a raíz de saber que su padre era infiel, él también comenzó a volverse exactamente como no deseaba: “me había convertido en un mujeriego”.

El neoyorquino estuvo casado desde 1987 a 1993 con la actriz Lisa Bonet, ahora ex de Jason Momoa. Kravitz y Bonnet tuvieron a su hija Zoe y se divorciaron hace tres décadas.

Tiempo después de su ruptura matrimonial, habría tomado la decisión de mantenerse célibe hasta que llegara la persona indicada, así lo reiteró en sus más recientes declaraciones a The Guardian.

“Después del matrimonio me volví más como él (como su padre) y no me gustó. No quería ser ese tipo. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Tuve que asumir la responsabilidad y con disciplina. No dejar que mis propios deseos se apoderen de mí”, mencionó y luego explicó que es un propósito espiritual: . “Sí. Es algo espiritual”.

Kravitz dijo que no ha tenido una relación seria en nueve años. Luego, el periodista preguntó si Kravitz estaba siendo sincero cuando afirmó anteriormente que quería ser célibe hasta que encontrara a la persona adecuada. Kravitz confirmó su postura. “Así que no voy a renunciar a eso. Esa es una promesa que le hice a Dios hace tres años”, dijo en otra entrevista hace unos cinco años.

Recordemos que Lenny estuvo vinculado románticamente a estrellas como Nicole Kidman, Adriana Lima y Kylie Minogue.

