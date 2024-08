Lele Pons reveló cómo se enteró que su papá era gay: “fue difícil para mí”

Lele Pons, la influenciadora venezolana, criada en Estados Unidos, es una exitosa generadora de contenido, que además ha triunfado en el mundo del modelaje y la música.

La joven, que también es sobrina del cantante Chayanne, ya que la hermana de su madre, es la esposa del famoso cantante, hace parte del mundo de las celebridades latinoamericanas. En su espacio La vida secreta de Lele, la influencer cuyo nombre de pila es Eleonora, recordó un evento que sin duda marcó su vida y que ya en otras oportunidades había mencionado. Se trata del momento en que descubrió que su padre era homosexual.

Lele que se siente muy orgullosa de Luis Pons, con quien tiene una relación inmejorable, admitió que todo ocurrió poco después de que sus padres se divorciaran y encontró a su papá con otro hombre.

“Entré a su habitación y lo vi durmiendo con otro hombre”, dijo la también empresaria que estaba muy niña cuanto esto ocurrió.

“Supe que mi papá era gay cuando era una niña”, contó Lele el segundo episodio de la serie sobre su vida que está disponible en su canal de YouTube.

En esta oportunidad ella decidió ahondar en el vínculo que ella ha mantenido a lo largo de su vida con el arquitecto y tituló el episodio ‘Mi papá es gay’, aunque era una situación bien sabida por muchos de sus followers, sin duda impactó a otros más que se manifestaron elogiando la madurez y actitud de la joven de 27 años.

Así reaccionó Lele Pons al saber que su padre era gay

Volviendo a las confesiones de la venezolana mencionó: “Al principio, fue difícil para mí. Fue duro porque repetía su voz diciendo que era gay hasta que en mi cabeza sonó bien”, indicó sobre los hechos que ocurrieron cuando ella estaba en sus 10 años. “Eso para mí fue traumático porque no tenía que verlo tan vívidamente”, narró.

“Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice”, mencionó y luego añadió que poco a poco lo fue entendiendo y era un tema que hablaba sin mayor dificultad, pero en el colegio donde estudiaba d corte religioso, no era tan normal así que algunos maestros le pedían que no hablara de eso.

¿Quién es el papá de Lele Pons?

Luis Pons es un reconocido arquitecto venezolano que se casó con Anna Maronese, la madre de Eleonora, una médica. Hace 23 años se mudaron a Miami donde han vivido desde entonces. Luis trabaja en su propia empresa de diseño con especialidad en hostelería, residencial, diseño de productos e instalaciones.

Actualmente Lele y Luis, su padre, tienen una excelente relación y ella lo define como su mejor amigo.

“Creo que tenemos la mejor relación que alguien puede tener. Somos muy unidos. Realmente unidos”, señaló Luis Pons quien en otras entrevistas había declarado que establece muy buena relación con la pareja de su padre y es una defensora de la diversidad.

Sobre cómo sus padres se casaron siendo él gay también había confesado que todo ocurrió cuando el tema no se tomaba con la tranquilidad de hoy y su padre no pertenecía a una familia muy abierta, sin embargo mencionó que ellos se casaron amándose.

