Laura de León: edad, esposo y más de la protagonista de ‘Rojo Carmesí' de RCN

El pasado martes 16 de abril, el canal RCN estrenó Rojo Carmesí, la historia de Juana y Valeria, interpretadas por Laura de León y Carolina Gaitán, quienes se ven envueltas en un triángulo amoroso con Jorge (Carlos Báez). La producción fue el reemplazo de Rigo, la bioserie del ciclista profesional Rigoberto Urán.

Te puede interesar: ¿Karen Sevillano ya salió de LCDLF? Luisa Fernanda W reveló la verdad

Rojo Carmesí Fotografía por: Cortesía RCN

¿Cuántos años tiene y de dónde es Laura de León?

Laura de León, una de las protagonistas de la historia, es recordada por los múltiples papeles que ha realizado en la televisión colombiana, en producciones como La playita, La luz de mis ojos, La ley del corazón 2, Pa quererte, Leandro Díaz, entre otras.

Nació en Cartagena, el 19 de enero de 1991. Actualmente tiene 33 años y es considerada una de las actrices más talentosas del país. También se ha destacado como modelo y presentadora.

Desde muy joven se interesó por el mundo del espectáculo. También ha realizado cursos de locución y comenzó a darse a conocer cuando fue presentadora del programa juvenil Nick City, en el 2010. Fue nominada a ‘Mejor actriz de telenovela o serie’, gracias a su actuación en La baby sister, en el 2001.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Laura de León en ‘Rojo Carmesí’

La actriz ha sido elogiada por su participación en Rojo carmesí. “Me encanta la novela me da rabia tu novio como que quiere vender rojo carmesí por salir de deudas, no lo dejes”, “Laurita porque me haces llorar tanto… me tienes loca con esa novela tu actuación es impecable”, “Pegada a la novela, transmites tanto, Dios te bendiga siempre”, “eres una excelente persona. Y por eso Dios te da lo Mejor. Fuerte abrazo”.

¿Quién es Salomón Bustamante, esposo de Laura de León?

La reconocida actriz no está soltera. Lleva más de 12 años de relación con el presentador Salomón Bustamante, con quien se casó por lo civil en abril del 2020. “¡Nos casamos! Eso era lo que íbamos a decir Laura y yo, hoy en la Catedral de Cartagena, pero lastimosamente no sucedió así, ahora bien, lo que sí sucedió, fue que de todas maneras hicimos nuestro, este 17 de abril y pudimos recibir de forma virtual, la bendición de nuestra familia y nuestro párroco, en un rito católico muy bonito, que llamamos ceremonia pre nupcial”, dijo el presentador en ese momento.

Vea también: Nataly Umaña: edad, dónde nació, sus 3 bodas y más de la ex de Alejandro Estrada

Luego, enl 7 de diciembre del 2021 unieron sus vidas ante los ojos de Dios, en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, ubicada en el Centro Histórico de Cartagena.

Salomón es presentador de televisión. Comenzó su carrera en el 2002 en RCN Televisión cuando presentó Estilo RCN. En el 2018 participó en el reality show Reto 4 elementos. También fue conductor del programa Muy buenos días. El presentador tiene 43 años tiene 683 mil seguidores en su cuenta de Instagram.