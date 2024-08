Laura Barjum de ‘Klass 95′ hizo reveladora confesión: “todos me han sido infieles”

El año pasado, uno de los romances más comentados fue el de Laura Barjum y Diego Sáenz, quienes competían juntos en MasterChef Celebrity. El presentador y la modelo se mostraban muy enamorados en sus redes sociales, de hecho, cautivaban a sus seguidores con los divertidos videos que realizaban de situaciones cotidianas de pareja.

¿Qué pasó con Laura Barjum y Diego Sáenz?

Después de más de dos años de noviazgo, en septiembre del año pasado confirmaron su ruptura. En entrevista con Buen día Colombia, el también locutor explicó, en ese momento, lo que ocurrió entre ellos.

“¡Terminamos! Nadie lo sabe, yo sabía que iba pasar, pues porque ha habido muchos rumores. Terminamos hace varias semanas. No tiene nada que ver ‘MasterChef’. Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida, pero creo que parte de ese volver al comienzo es decir: venga, hay cosas que como pareja ya no están funcionando de un lado y del otro. Y creo que también es muy sensato decir: hagamos un stop. Aquí no pasó nada de irrespeto, desleal, no pasó nada. Nada que ver. Pero pues creo que no hay que meterle tanto drama. Las personas terminan y no necesariamente por algo malo. La quiero y estoy muy tranquilo, pero por ahora es lo mejor”.

Laura Barjum quiere tener relaciones abiertas

Recientemente, Laura Barjum estuvo como invitada en Los Enredados, el nuevo formato de Caracol Tv y La Red, emitido por YouTube. Allí se refirió a su opinión sobre el amor luego de varios fracasos en sus últimas relaciones sentimentales pasadas.

De acuerdo con lo que dijo esas experiencias amorosas, donde hubo infidelidades, la han desmotivado mucho a creer en una relación sólida. “Mi estadística en este momento es que todos los hombres son infieles, ¿por qué? porque todos conmigo lo han sido”, reveló.

Debido a eso, la actriz, quien hará parte de Klass 95, la nueva producción de Caracol Televisión, reveló que desea que su próxima relación sea abierta. “No me lo han propuesto, pero lo voy a proponer yo, porque o todos en la cama o todos en el suelo. Yo de tonta manteniendo mi palabra, no más, si todos los hombres van a meter cachos, pues déjenme a mí también. No es que yo no haya metido cachos porque no se me ocurría o porque no tenía ojos para nadie. Ganas tenía, tenía todas las oportunidades, pero no lo hacía por mí, porque pensé que teníamos un acuerdo”, afirmó.

Los internautas han dejado sus comentarios, expresando estar en desacuerdo con las palabras de la modelo. “Cambia el tipo de hombres con los que sales, no cambies tu moral”, “qué falta de autoconfianza”, “ojo con la inmoralidad”, “qué tristeza de exreina”, “tanto daño le hicieron que ahora piensa así”.