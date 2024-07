Laura Acuña confesó por qué llegó a detestar a su hermana: “El demonio de Tasmania”

Una sorprendente confesión compartió en horas recientes Laura Acuña, presentadora de televisión y modelo, quien reveló a sus millones de seguidores la razón por la que no le agradaba convivir con Elizabeth, su hermana mayor.

Esta no es la única vez que Laura Acuña ha hablado públicamente sobre su hermana, pero sí es la primera en la que toca este tema. Fotografía por: Instagram Laura Acuña

¿Por qué Laura Acuña no quería a su hermana?

A pesar de que ahora son muy unidas, la relación entre las hermanas Acuña no siempre fue igual. Según contó la bumanguesa de 42 años, cuando era pequeña solía ser víctima de malos tratos por parte de su familiar.

“Mi hermana me pegaba [...] Ella decía venga le ayudo a hacer las tareas y eso para mí era como si hubiera llegado el demonio de Tasmania. Me sentaba y me decía: ‘Se va a aprender la tabla del 7′, y cuando no respondía me daba un calvazo o me cogía de las colitas”, expresó en La sala de Laura Acuña, su programa de entrevistas.

Por último, la antigua conductora de La Voz Kids aseguró que su hermana no está de acuerdo con que ella saque a la luz este tipo de infidencias: “La vez pasada me regañó por estar contándolo en redes sociales”.

Estas palabras suscitaron reacciones inmediatas entre los fanáticos de Acuña, quienes aprovecharon para recordar experiencias similares que vivieron con sus hermanos.

Laura Acuña recordó los crueles apodos que tenía de niña

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cuatro millones de seguidores, la también abogada se refirió a los amargos momentos que vivió en su infancia, luego de que su médico oftalmólogo le recetara usar lentes de forma permanente.

“He tenido gafas desde que tengo 6 años y hoy, tomándome unas fotos, recordé lo mal que me sentía de tener que usarlas. Había bullying, obviamente, y me decían de todo: ‘gafufa’, ‘cuatro ojos’, ‘cegatona’, en fin”, explicó Laura Acuña.

“La conclusión es que, efectivamente, todo pasa. Tanto así que la percepción de hoy es diferente. Hoy son hasta accesorios de moda. Inclusive, ahora quienes no las necesitan también las usan. Espero que esta microhistoria le sirva a alguien que esté viviendo algo similar ¡Chicos, todo pasa! Les prometo que ustedes son más fuertes que todo”, concluyó al respecto.