Las paisas que crean ropa para Sofía Vergara, las Kardashians y Claudia Schiffer

Lograr que una famosa vista un vestido de baño o una prenda y refiera en sus redes quién creó la pieza, no es fácil. Generalmente, las celebridades lo hacen si son imagen oficial o si quedan encantadas con los atuendos. Es esto último lo que ocurre con algunas famosas y bellas que quedan seducidas por las formas, las telas o los estampados de Agua Bendita, un emprendimiento antioqueño, que con el paso de los años ha ganado mucho prestigio. Curiosamente, sus creadoras Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, comenzaron a coser, sin mayor ambición, pero con mucha pasión, vestidos de baño para ellas mismas y sus amigas, cuando eran solo unas estudiantes de diseño de la Colegiatura Colombiana de Diseño de Medellín.

Los primeros vestidos de baño se hicieron con pedazos de tela de la basura

Catalina Álvarez habló con Vea y recordó que todo comenzó un día vio en la basura los pedazos de tela que vio en la basura de la oficina de Jaime Álvarez, su padre, un reconocido hombre de la industria textil de Medellín y cabeza de Estudio de Moda. Esos retazos se los llevó para su casa.

Allí, en su cuarto en una máquina de coser, de propiedad de su abuela, junto a su amiga y compañera de universidad, Mariana, crearon los primeros vestidos de baño. “Como era pedacitos tan pequeños que no alcanzaban para un bikini, empatábamos pedacitos”.

Sus primeras clientes fueron sus amigas, que como ella gustaban ponerse modelos que no fueran comunes y sí, muy originales. Así y poco, comenzaron un emprendimiento sin imaginar, que se convertirían en una marca de corte internacional que hoy despacha a cualquier país del mundo y que tiene más de 400 empleados directos en su planta de producción de Medellín. “Y más de 700 mujeres artesanas en los barrios de Medellín y Antioquia, Son más de 2.000 familias que impactamos en empleo”, comentó Catalina que confiesa que cuando comenzó todo no sabía que era una emprendedora.

“Yo no soñaba, no sabía que tenía conocimiento del tema emprendedor, eso fue algo que descubrimos después. En la universidad éramos las niñas diferentes porque a uno no lo enseñan a emprender, sino para trabajar para alguien”. Hace 15 años tuvieron su primera pasarela en Colombiamoda y nuevamente impactaron con sus creaciones.

Estas son las celebridades que se visten con famosa marca paisa

Celebridades como Sofía Vergara, Claudia Schiffer, Kendall Jenner, Irina Shyak, Candice Swanepoelhan (ex ángel de Victoria Secret), Sarah Jessica Parker y Kendall Jenner, por mencionar algunas, se han vestido con sus creaciones. Con el tiempo crearon una segunda marca de lujo llamada Agua y también ampliaron su línea extendiéndose a ropa exterior y masculina. Maluma y J. Balvin han vestido los diseños de sus paisanas.

Cuando Catalina llega al trabajo solo puede pensar que no hay imposibles y que los sueños se hacen realidad, pero también rememora que no ha sido fácil. Por eso cuando la invitan a hablar de tips y secretos para lograrlo es clara. “Cuando sos emprendedor sabes que la plata no la vas a ver tan rápido, por eso recomiendo empieza rápido para que puedas esperar. Llevamos hace 21 años y ahí vamos… empezamos a vivir de esto hace como 10 años, de resto era un sueño en el que trabajamos tiempo y tiempo sin desistir”, recordó.

“La cama mía eran rollos de tela y basura, la producción eran vestidos de baño tirados por el piso”, menciona la antioqueña que esperó y trabajó sin pausa cuando se proyectó. “Nada es fácil, todo es de hágale, El consejo para emprendedores es trabajar con constancia y disciplina creando un producto autentico, no copiarle a nadie y trabajar por esos sueños”.

