La vez que la ‘Gorda Fabiola’ encontró a Polilla con otra mujer: “me da vergüenza”

Fabiola Posada, mejor conocida como la ‘Gorda Fabiola’, y su esposo Nelson Polanía, Polilla, son considerados como dos de los mejores humoristas del país. Los también actores llevan más de 25 años de casados y conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

Te puede interesar: Daniela Álvarez recordó duro momento: “mis pulmones y corazón colapsaron”

La Gorda Fabiola. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Aunque siempre se han mostrado muy felices, también han tenido que atravesar momentos difíciles en su relación, aunque nunca han protagonizado ningún escándalo de sus vidas personales.

¿Polilla le fue infiel a la ‘Gorda Fabiola?

Recientemente, los humoristas de Sábados Felices estuvieron como invitados en el programa Los de la culpa, conducido por sus colegas Santiago Rendón, Iván Marín, Tato Devia, Tavo Bernate, Henry Delgado y Ricardo Quevedo.

Allí, Marín le recordó a la samaria la vez que, aprovechando su cargo como Concejal de Bogotá (2002 –2005), utilizó a uno de sus escoltas para que siguiera a Polilla y le contara hacia dónde iba y con quién se encontraba.

“Siempre salimos los cuatro, pero nunca pienso dejar salir a Leidy (su esposa) sola contigo, porque eres mala influencia. Tiene como tendencias psicópatas (risas). De hecho, una vez mandaste a perseguir a Polilla”, le dijo Iván.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre risas, la humorista explicó lo que ocurrió esa vez: “me da vergüenza con ustedes, pero se los voy a contar. Uno comete cagadas en la vida y yo me metí a concejal de Bogotá. El que votó por mí, perdió el voto (risas). Siendo concejal, te dan camionetas, escoltas, un conductor, motorizado de la Policía, todo”, comenzó diciendo.

Luego, reveló que finalmente se encontró con lo que sospechaba. Su esposo le estaba diciendo mentiras. “Polilla me dijo que tenía un show con La Luciérnaga, que se iba y yo no sé por qué los hombres no saben mentir. Yo dije: ‘pero no me cuadra’. Lo peor es que para esa presentación se compró ropa. Cuando lo veo salir, le pregunto: ‘¿Ay, pero vas a estrenar?’ Me dijo que supuestamente era en el Dann Carlton de la 94 y yo simplemente dije: ‘bueno, que te vaya bien’... Cogió para el Parque de la 93. Se bajó en el McDonald’s. Llegó una vieja de cabello cortico, me dijo él (el escolta). Yo le pedí que me la describiera más”, aseguró Posada.

Resulta que la mujer con quien se encontró Polilla era su expareja. “Era así con cara de india, una india completa. Ni a mí que tenía 147 kilos en ese entonces me pone la pata esa hijueputa. Era un gurre. Cuando ya acabó todo, me dice el guardaespaldas que la vieja se fue y yo lo saludé: ‘Hola, Poli, ¿cómo te fue en el show? Él lo mantenía, respondía en monosílabos”.

¿Qué dijo Polilla?

El humorista no dudó en defenderse y en explicar lo que realmente ocurrió ese día. “Yo tengo mi versión. Estaba con ella porque estaba reportado en Datacrédito por un celular que compramos entre los dos. A uno lo reportan hasta por 1.200 pesos. Lo más hijuep*** fue que nosotros sí estábamos haciendo un festival del humor y cuando estábamos listos para empezar, a cinco minutos, me escribió mi ex y me dijo: ‘listo, ya está todo listo’”.