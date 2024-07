La relación de Juan Pablo Llano, de MasterChef, y Lina Marulanda que pocos conocen

Juan Pablo Llano es uno de los actuales participantes de MasterChef Celebrity que más llama la atención gracias a su belleza física y es que, a sus 47 años, este actor, modelo, empresario y presentador nacido en Medellín conserva la galanura que lo hizo como uno de los favoritos el público, que recuerda su faceta de presentador al lado de Lina Marulanda en un reality de pruebas físicas.

Pero si su rostro y cuerpo le abrieron las puertas en el mundo del modelaje, fue su talento y preparación que lo llevaron a encarar con éxito varios personajes en el mundo de la actuación, como fueron participaciones en Francisco el matemático, Clase 2004, El Auténtico Rodrigo Leal, Sin senos sí hay paraíso, Dueños del paraíso, Aurora, El Fantasma de Elena, entre otras, muchas de ellas producidas por Telemundo.

Y también Llano tuvo la oportunidad de demostrar su faceta como presentador, y su debut en este campo fue al lado de Lina Marulanda en el Desafío: La guerra de las generaciones, formato grabado en el 2007 en Bocas del Toro, Panamá. Posteriormente, presentó Frente al Miedo producida por Caracol TV y en el 2018 fue Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, de History

Juan Pablo Llano y Lina Marulanda eran muy cercanos

Aunque Juan Pablo y Lina coincidieron el reality de pruebas físicas, se conocían desde hace muchos años y había un gran cariño y respeto mutuo. “Con Lina nos conocíamos desde hace mucho tiempo atrás, del modelaje, ella venía también de Medellín. Es una niña a la que yo admiraba mucho porque conozco su historia, sé lo mucho y lo duro que trabajaba, lo disciplinada y entregada que era en su trabajo, lo rígida que era Lina. Lina era así y la pasamos muy bien”, comentó Juan Pablo en una entrevista para Diva Jesurum.

Juan Pablo Llano y Lina Marulanda fueron presentadores de Desafío en el 2007 Fotografía por: cortesía

Y es que Juan Pablo y Lina compartieron bastante en pasarelas como Colombiamoda y en campañas, pues los dos hicieron parte de esa generación de modelos paisas que saltaron a la fama. Ahí también estaba Catalina Gómez, esposa de Juan Pablo, incluso la pareja ya tenía una relación sentimental, que hoy completa más de 20 años.

Por ello, la muerte de Lina, quien decidió quitarse la vida saltando desde el sexto piso del apartamento donde vivía en Bogotá, fue un momento muy duro para Llano, quien se sorprendió con la inesperada noticia. “Recuerdo que iba en el carro con Cata y en La W dijeron que se confirmaba el deceso de Lina, yo no lo podía creer”.

La familia del hoy concursante del reality culinario recordó como lo afectó en su momento. “Para Juan eso fue un golpe muy fuerte... ahí es cuando dice uno la persona se desmoronó”, comentó Juan Guillermo, su padre

“Nadie sabe lo de nadie. Por eso no debemos juzgar, por eso uno no debe estar señalando, es algo que he aprendido a través de mi vida: está señalando con uno y tienes 3 para acá. Entonces, es mejor callar y entender”, afirmó a modo de colofón Juan Pablo en la citada entrevista.

