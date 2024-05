La presentadora Andrea Guerrero se confesó sobre su “dolorosa” separación

Andrea Guerrero es una mujer que suele ser noticia por el trabajo que desempeña como periodista deportiva en ESPN. Sin embargo, en horas recientes su nombre es protagonista de varias noticias que hablan sobre su ruptura con el empresario Alejandro Falla, del que se divorció en 2021. Y es que, tras cuatro años de esta separación, la presentadora rompió el silencio y resolvió algunas dudas al respecto.

Te puede interesar: Murió periodista de ‘Los informantes’. Así la despidió su equipo de trabajo

Andrea Guerrero Fotografía por: JOHAN LOPEZ

¿Qué dijo Andrea Guerrero sobre Alejandro Falla, su exesposo?

Recientemente, la cucuteña compartió detalles íntimos sobre su ruptura con el papá de su hija Luna, lo que tomó por sorpresa a todos aquellos que la siguen, teniendo en cuenta que suele ser muy reservada con su vida privada.

En una franca y emotiva conversación con SíSePuedCast, Andrea Guerrero reveló que el proceso fue “largo y doloroso”, especialmente al enfrentar la realidad de no tener una familia tradicional. Algo que contrasta con el ejemplo de sus propios padres, quienes llevan más de seis décadas juntos.

“Soy muy celosa con mi vida personal, y pasó también cuando estuve casada. Hay un punto y es que debo asimilar que hoy no tengo una familia tradicional, y eso ha sido muy doloroso. Y cuando digo asimilar estoy siendo muy generosa porque es un proceso largo. Debo entender que hay distintos tipos de familia, pero ese ha sido el pedazo más complejo, que todo es diferente, y lo es porque vienes de una familia tradicional. Mis papás, por ejemplo, llevan 60 años juntos”, expresó inicialmente.

Andrea Guerrero sacó a relucir la importancia de su hija en el proceso

A pesar de la dificultad emocional, la presentadora destacó que la experiencia le ha permitido acercarse más a su hija Luna y convertirse en una mejor madre. Además, enfatizó la importancia de mantener una relación saludable entre su hija y Falla, reconociendo la madurez necesaria para priorizar el bienestar de Luna por encima de todo.

“Me he unido a Luna y siento que me he convertido en mejor mamá. Seguimos teniendo la misma familia y no de una manera tradicional, porque siempre estaremos unidos y funcionamos así, en cumpleaños, navidades y otros eventos (...) No tengo porque privar a mi hija a estar con su papá. Absolutamente madura con esta decisión y cuesta llegar allá solo cuando sanas”, agregó la exintegrante de Noticias RCN.

Vea también: Paula Andrea Betancur contó por qué la familia de su esposo no los quería juntos

“Debes entender que no es lo que pasa contigo, sino que hay una niña de por medio. Es muy triste delegarle a una niña la responsabilidad de sostener una relación. Eso es algo muy valioso en la vida, Luna eligió los papás maestros que necesita para aprender y nosotros prepararnos con ella. Yo aprendo de ella todos los días, es fantástica, es mi hija (...), aprendemos mucho de quienes llegan a nuestra vida”, concluyó Andrea Guerrero.