La insólita razón por la que Blindaje 10 se separó ¿Qué pasó con sus integrantes?

Blindaje 10 es una agrupación a la que muchos seguidores del reguetón consideran como pionera en el género urbano gracias a Amigos especiales, éxito con el que en 2006 se ubicaron dentro de las primeras posiciones de la radio en Colombia.

Sin embargo, cuando parecía que el dúo tenía un futuro prometedor en la industria se anunció la sorpresiva noticia de su separación. Las preguntas y rumores no tardaron en surgir entre los fanáticos, aunque sus dudas fueron resueltas hasta hace pocos días.

¿Por qué se separó Blindaje 10?

En una entrevista con la emisora Mix Colombia, Jaider White expuso la insólita razón por la que terminó la relación laboral con Mario Vargas, mejor conocido como Estemike, su compañero de fórmula.

“Mi compañero estaba en octavo o noveno semestre de medicina cuando a nosotros nos llegó el éxito. Eso fue por allá en 2006 o 2007, y no paraban los viajes, los shows ni las entrevistas. Nosotros manteníamos ocupados al mil por ciento, entonces nos radicamos en Bogotá y él decidió aplazar su carrera. Sin embargo, hay un tiempo determinado en el que, si no continúas, pierdes todo lo que has estudiado. Esa presión se sumó a la de su familia en casa para que no fuera a perder la carrera, entonces se devolvió a Santa Marta, se matriculó y no me avisó”, explicó inicialmente.

“Teníamos una gira en Bucaramanga, con seis presentaciones, y el hombre no llegó ¡No me daba respuesta de nada! Yo después fui a Santa Marta, hablé con la mamá de él y ella me dijo que su hijo debía terminar la carrera y ser doctor (...) Además, cuando él se vino para Bogotá comenzó aquí una relación con una muchacha, que también era doctora, pero ella terminó su especialización y se fue de nuevo para Santa Marta, entonces él decidió seguir su carrera y devolverse también. Ellos se casaron”, agregó Jaider White, compositor de Amigos especiales.

¿Qué pasó con la marca Blindaje 10 y qué hacen actualmente sus integrantes?

En la charla con Mix Colombia, Jaider White comentó que el desprendimiento de Estemike con el proyecto fue tal que, incluso, desistió de cualquier tipo de obligación y derecho relacionado con la agrupación.

“Nosotros nunca hicimos el registro de la marca, entonces cuando él tomó su decisión de irse del grupo, pues yo registré la marca legal solo. Además, soy el que le ha puesto el pecho hasta el día de hoy y fui quien escribió de la ‘a’ a la ‘z’ la canción de ‘Amigos especiales’ (...) Cuando tú registras una marca tienes que notificarle a la contraparte, en este caso a él, para que entre en un proceso de apelación, pero él nada... nunca fue ni hizo y tampoco pidió nada ¡Un desinterés!”, expresó sobre su amigo, quien actualmente se dedica a la medicina.

“Nosotros tenemos una buena relación y siempre que voy a Santa Marta con quien salgo es con él, pero en ese momento su objetivo era terminar su carrera y también entró en una relación, entonces ya no pensaba en grupo conmigo porque no tenía tiempo (...) Eso a mí me enojaba, pero él nunca fue claro conmigo y yo continué con mi camino”, concluyó Jaider White, quien continúa con el legado de Blindaje 10 y se presenta en países como Colombia, Paraguay y Chile.