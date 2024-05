‘La Gorda Fabiola’ sacó a la luz increíble secreto de su primer esposo: “Nunca llegó”

Fabiola Posada, a quien el público colombiano conoce como ‘La Gorda Fabiola’, sorprendió en días recientes a sus seguidores con una íntima entrevista que concedió. En su conversación, por ejemplo, habló sobre su primer esposo, del que expuso una situación que ha causado asombro y otras reacciones.

'La Gorda Fabiola' recordó un amor del pasado y los duros momentos que vivieron juntos. Fotografía por: Instagram La Gorda Fabiola

El secreto que ‘La Gorda Fabiola’ expuso sobre su primer esposo

En una charla con Tropicana, la humorista recordó la dura época que vivió en el embarazo de Alejandra, su hija. Según dijo, atravesó por serias dificultades económicas, entre otras razones, porque Mauricio Valencia, con quien estaba casada, se quedó desempleado de un momento a otro.

“Mauricio era psicólogo y trabajaba. De allí salió echado, no le renovaron contrato y nos quedamos viendo un chispero con la deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo”, explicó inicialmente.

Fue entonces cuando ‘La Gorda Fabiola’ reveló que, sumado a la falta de trabajo, su exesposo gastaba parte de los pocos ingresos en la bebida. Incluso, por andar de fiesta se perdió el nacimiento de Alejandra.

“Llegó el momento del parto y cuando lo llamé le dije: ‘¿Dónde estás?, estoy con dolores porque reventé fuente’. Él me dijo ya iba para allá, pero nunca llegó. Apareció dos días después porque estaba celebrando que iba a ser papá”, comentó la samaria.

A pesar de las diferencias que los llevaron a terminar su relación, Fabiola Posada destacó que Mauricio siempre fue un buen padre.

Así conoció ‘La Gorda Fabiola’ a su primer esposo

Fabiola y Mauricio se conocieron en Bogotá, en el contexto del movimiento político Juventudes, donde ambos participaban activamente. El encargado de presentarlos fue Darío Valencia, hermano de Mauricio y profesor de Fabiola y el amor floreció rápidamente entre ellos. A pesar de su juventud, así como de las circunstancias desafiantes, decidieron casarse en secreto cuando tenían tan solo 19 años.

“Después de 3 meses de noviazgo me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír muchísimo y me casé a escondidas. Yo era una simple estudiante que dependía del giro mensual de mis padres y ellos dejaron de enviarme dinero. Después Mauricio se quedó sin trabajo y empezó Cristo a padecer”, afirmó la humorista.

Alejandra no fue la única hija que ‘La Gorda Fabiola’ tuvo con su primer esposo, pues producto de aquella relación también nació Juan Sebastián Valencia.

Hoy en día, Fabiola Posada está felizmente casada con el también humorista Nelson Polanía (‘Polilla’), con quien ha compartido más de dos décadas de vida conyugal y tiene un hijo llamado David.