La concursante del ‘Desafío 2024′ que quedó en bancarrota y lo perdió todo

El Desafío 2024 está lleno de participantes con historias de vida admirables y Gloria Katherin Peña Manrique, mejor conocida como Glock, es una de ellas. Esta joven barranquillera de 25 años ha capturado la atención del público en el Desafío 2024, no solo por su destreza en las competencias físicas sino también por su conmovedor pasado.

Puedes leer aquí: María Fernanda Yepes, de ‘MasterChef Celebrity’, recordó su noviazgo con el expresidente Iván Duque

Así fue la vez que Glock cayó en bancarrota

Peña Manrique comenzó a vivir sola a los 17 años y su principal fuente de ingresos la encontró en los videojuegos, pues se volvió una reconocida streamer.

Gracias a su trabajo en las plataformas digitales, Glock logró ahorra el capital suficiente para emprender con su propio negocio a los 23 años. Sin embargo, lo que parecía ser un éxito resultó convertido en una inversión fallida que, además, la llevó a la quiebra y la dejó sin recursos financieros.

“Gasté todos mis ahorros en una peluquería y fue una quiebra muy dura, que llegó de la mano de una crisis de depresión. Las cosas no resultaron bien. Mis ahorros y los préstamos en el banco se fueron todo a ese negocio y al final no fue lo que esperaba”, explicó la integrante de Beta en una entrevista que concedió a La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol.

Vea también: Westcol dedicó nostálgico mensaje a Aída Victoria Merlano tras su ruptura

Gloria Katherin también dejó en claro que este suceso fue una de las principales motivaciones para inscribirse en el Desafío 2024 y ganarse los 400 millones de pesos del premio. Según ella, es una oportunidad para demostrar que, con determinación y trabajo duro, es posible superar cualquier obstáculo.

¿Glock encontró el amor en el ‘Desafío 2024′?

En días recientes se dio la eliminación de Kratos, uno de los participantes más populares de la competencia, quien sorprendió con la manera tan cercana en que se despidió de Glock, a la que le dejó un regalo.

“Te quería dar un regalo antes de irme. Lo había pensado (el objeto) para que cada vez que la veas mires que esto brilla con luz propia como tú. Esto es para que no me pueda olvidar”, expresó el exdesafiante, quien le obsequió a la barranquillera una piedra brillante.

“Se lo quise dar porque me parece una gran persona, así no la haya podido conocer más a fondo y quería dejarle un recuerdo mío”, concluyó Kratos, lo que despertó rumores de un supuesto gusto con Glock, quien no es indiferente a sus cortejos.