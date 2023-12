La agrupación mexicana Reik fue víctima de discriminación

La agrupación mexicana se ha caracterizado por ser una de las bandas más icónicas en Latinoamérica, recientemente presentaron “Te acuerdas” junto a Ha-Ash canción que sin duda alguna cautivó a todos sus seguidores, por otro lado, colaboraron junto a Carin León, con quién presentaron “El correcto”; con estos dos temas este año Reik regresó a sus orígenes del pop, sonidos que durante años los catapultaron al éxito internacional.

Reik sufrió discriminación

Sin embargo, no siempre fue fácil, en la más reciente edición de la revista Rolling Stone, los integrantes de Reik recordaron como sintieron un tipo de discriminación en el inicio de su carrera por hacer pop. “Porque no éramos ‘los genuinos’. Éramos los poperos, no éramos Zoé o Café Tacvba, no teníamos credibilidad”, comentó Jesús (vocalista) a la prestigiosa revista.

A pesar de las adversidades y siendo fieles a sí mismos, Reik se ha convertido en un referente del pop latinoamericano, al punto de trabajar con artistas de la talla de Juan Gabriel, lo que ellos consideran uno de los mejores momentos de su carrera, según lo afirman para Rolling Stone:

“Me acuerdo mucho de trabajar con Juan Gabriel. Es una de las experiencias más lindas que hemos tenido, pasamos un día entero con él en su estudio en su casa, y grabamos una canción y un video”, recordó el vocalista de Reik.

Su carrera continúa imparable, hace poco se unieron a las chicas de HA-Ash y revolucionaron nuevamente el pop, pues por primera vez las dos agrupaciones con mayor trayectoria y reputación de México presentaron una canción juntos, después de casi 20 años de exitosas trayectorias en paralelo.

Sin duda alguna para la generación actual Reik es y seguirá siendo una de las bandas icónicas del pop en Latinoamérica, han demostrado su versatilidad colaborando con diferentes géneros y evolucionando al mismo ritmo que lo hace la música, pero siempre conservando esas características que como agrupación los han definido desde el inicio.

