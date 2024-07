La actriz Maia Landaburu, viuda de Fernando Gaitán, se quiere volver a enamorar

Han pasado más de cinco años desde que falleció Fernando Gaitán, el famoso creador de éxitos como Café con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea”. El libretista bogotano murió luego de un ataque cardíaco el 29 de enero del 2019. Su muerte no solo enlutó al medio artístico nacional, sino que dejó en su prometida, la actriz Maia Landaburu un dolor muy profundo. La pareja planeaba casarse en abril siguiente e incluso había pensando en un viaje a Nueva Orleans.

Al morir Fernando, también dejó a su pequeño hijo Valentín, que tuvo con Maia. Gaitán tenía otras dos hijas, ya mayores, producto de su primer matrimonio.

Con el paso de los años Maia ha retomado su vida y su carrera artística. Estuvo un tiempo en España y a su regreso ha estado en varias novelas Romina Poderosa, La reina de Indias y el Conquistador, Devuélveme la vida y Rojo carmesí han sido algunos de sus proyectos recientes.

Hace unos capítulos, su personaje Ofelia en Devuélveme la vida contrajo matrimonio y una semanas antes, revista Vea había hablado con Maia justamente de la posibilidad de volverse a enamorar. Ahora, a diferencia de las charlas anteriores, Landaburu se mostró lista.

También le indagamos si ha salido con alguien en plan romántico. “Hoy después de cinco años puedo decir que estoy lista, he tenido un par como de intentos pero no estaba lista, hoy creo que si, porque ya no estaría a la defensiva si llega, estaría dispuesta a darle una oportunidad al amor…”.

“Tengo ganas de divertirme” Maia Landaburu

La actriz siente que ha hecho un proceso que le permite disfrutar de forma más libre y sana de la vida misma. “Me liberé un montón de las aprensiones del amor y me (permitió) darme cuenta que la vida es esta. Tengo 45 años para vivir y me quedan muchas cosas por experimentar y me gustaría poder compartirla con alguien”.

También te puede interesar: Maia Landaburu de ‘Devuélveme la vida’ y prometida de Fernando Gaitán, revela cómo después de su muerte lo ama más.

Sobre las cualidades o características d ella persona con la que ella pueda intentarlo mencionó: “Quisiera alguien que estuviera , alguien que me hiciera reír, tengo ganas de reír, que escuche, que sea amoroso, que este dispuesto a viajar, a compartir tiempo, que le interese mi mundo, que yo pueda admirar...y eso, que me divierta, tengo ganas de divertirme”.

Maia y Fernando estuvieron juntos más de una década Fotografía por: Instagram

Maia también reveló que el recuerdo y el amor por Fernando Gaitán siempre estarán presentes en ella independientemente de si sale o no con alguien. “Lo siento cuando estoy con nuestro hijo Valentín es súper presente hay momentos en que lo siento físicamente. Siento que está más tranquilo en un momento lo sentí mas nerviosa”.

Reiteró que es inevitable que lo extrañe: “es que me hace mucha falta”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia