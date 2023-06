Kristina Lilley, de ‘Pasión de gavilanes’, sobre su cáncer: “estoy muy cansada”

Kristina Lilley, la recordada Gabriela en Pasión de gavilanes, continúa adelante y con optimismo su lucha contra el cáncer de seno, enfermedad con que batalla desde hace varios años. La actriz, que cumplirá 60 años a finales de agosto, compartió un mensaje contándole a sus seguidores sobre su actual condición médica. El video recibió cientos de manifestaciones de apoyo de muchos de sus compañeros y colegas.

“Mi dulce y hermosa pre pago. Eres una dura. Te admiro y te quiero mucho. Besos cheri”, escribió el actor Germán Quintero; por su parte el mensaje de Michel Brown fue “Que alegría suegra !!!! Te quiero mucho”, haciendo referencia a sus personajes en la novela Pasión de gavilanes. “Qué alegría Kris! Que sigas mejorando y que pronto tus fuerzas estén al 100 para todo el trabajo que se viene. Muchos besos” y “Me alegra Cris que estés mejorando”, fueron los escritos de Ricardo Leguizamón y María Irene Toro, respectivamente. Linda Lucía Callejas, Viena Ruiz y Natasha Klauss también le dedicaron cariñosas palabras.

La actriz, recordada por su personaje de 'Gabriela' en 'Pasión de gavilanes', se mantiene positiva, aunque declara que está cansada después de la quimioterapia. Fotografía por: INSTAGRAM

Cientos de admiradores de la actriz colombo estadounidense también expresaron su solidaridad con la actriz, para quien los mensajes de apoyo son muy importantes, como expresó en este video en particular: “Gracias a todos por estar tan pendientes y por esos mensajes tan bonitos y tantas bendiciones, de verdad las recibo aquí en mi corazón”, afirmó Lilley.

El cáncer apareció en el 2010

Kristina ya había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2010, pero por fortuna lo superó. Tres años más tarde, en tiempos de una campaña de prevención, le diagnosticaron cáncer de seno. “Me dio muchísimo miedo, pánico de lo que podía pasar, uno siente que es tan vulnerable y frágil que se va a ir, hasta que uno toma aire, respira y escucha bien el diagnóstico y después de eso uno decide qué hacer”, comentó a la revista VEA en el 2017.

En ese momento comentó que escogió la opción de luchar y vivir a plenitud. “Lo supero dejando que me consintieran, orando, pegándome de Dios, estando ocupada, empezando a ver que no hay que pelear por cosas que realmente no valen la pena, hay que vivir el momento, con una sonrisa en la cara. La ayuda de mis mascotas también fue importantísima para mí”.

Gracias a un riguroso tratamiento médico y un nuevo estilo de vida, que incluyó cultivarse interiormente y una dieta balanceada, superó el cáncer de seno y durante varios años estuvo libre del mal. “He aprendido que, por ejemplo, la felicidad completa no existe, sino la tranquilidad y hay que buscarla. Aprendes a aceptar tus emociones, a tener y cultivar una vida espiritual. Es cierto que después de una experiencia como el cáncer todo el mundo se siente cambiado, pero en realidad lo que sucede es que es una oportunidad para descubrir tu esencia”.

Sobre la dieta, la actriz comentaba, “como muy poca carne roja, no embutidos, no cosas quemadas, y la verdad, he ido dejando lo de origen animal no solo por bienestar, sino porque soy animalista. Hay que cuidarse y hacerse ver del médico cuando haya algún malestar; el cáncer le puede dar a cualquier persona incluso si se está bien alimentado, si se tiene posgrado o dinero, si se es pobre o rico, el cáncer no distingue”.

¿Cómo está Kristina Lilley?

En el nuevo video donde comenta sobre su salud, Kristina luce sonriente y sin cabello. “Hola a todos, ¿cómo están? Contarles un poquito de cómo voy después de toda la quimioterapia”, comienza su mensaje.

“La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso, y todavía falta, faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, le contó la actriz a sus más de 730 seguidores.

Lilley, quien se residenció en Estados Unidos desde hace un tiempo, comparte frecuentemente reflexiones sobre la vida con la etiqueta #MiDespertar, mensajes positivos de distintos temas, con los que busca que el público comparta sus opiniones.