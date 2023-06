Kourtney Kardashian y Travis Barker: edad, hijos y cuánto llevan juntos

En el mundo del espectáculo fue noticia el inesperado anuncio que Kourtney Kardashian hiciera en pleno concierto de Blink-182, banda donde Travis Barker, su actual esposo, es el baterista. En una cartelera, la mayor del clan de famosas hermanas, que estaba en del público, escribió: “Travis I´m pregnant” (“Travis estoy embarazada”). Así se confirmaba la nueva maternidad de la influencer. Pero, ¿Cuál es la historia de amor de esta pareja?

Kourtney, de 44 años, y Travis, de 48, eran amigos formales de toda la vida, como ellos afirman, y no había mayor interés romántico. Es más, en varias oportunidades Travis fue invitado al reality Keeping Up With The Kardashians e hizo presencia en la única temporada de Kocktails With Khloé, en el 2016, mostrando su cercanía con la mediática familia.

Kourtney y Travis, dos amigos que se enamoraron

Pero todo comenzó a cambiar en el 2018, cuando la pareja empezó a tener mayor cercanía pues sus hijos tenían profesores en común y además, comenzaron a ser vecinos. Coincidían en reuniones de colegio y en eventos en la casa de Khloé, por lo que era normal verlos salir juntos a restaurantes. Durante el 2019 y 2020, las salidas de Kourtney y Travis se hicieron más frecuentes, y ante los rumores de romance, ambos negaban la posibilidad y aseguraban que eran solo amigos.

Pero pronto esta historia tomaría otro matiz. Una fuente le confirmó a E! News que la relación entre Kourtney y Travis había dado un giro romántico en la Navidad del 2020, aunque lo manejaron de forma discreta. “Son una muy buena pareja y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis... Él siempre ha sentido atracción con Kourtney. La química y el coqueteo siempre han estado ahí. Tienen mucho en común y Kourtney siempre se ha sentido atraída por cómo es Travis como padre... Les encanta relajarse en casa con sus hijos y todos se llevan bien”, comentó el informante.

En enero del 2021 eran inseparables en eventos íntimos de la familia Kardashian. El romance era evidente, pero seguía sin confirmarse ante el mundo. Pero en febrero, con una foto de ambos tomados de la mano, se hizo oficial que eran pareja. Con el anuncio, sus muestras de cariño fueron evidentes y no dudaron en demostrar que estaban enamorados.

Y la pareja los sorprendió a todos. Tras años de amistad y algo más de uno de noviazgo, anunciaron a los cuatro vientos que irían al altar. En medio de un corazón lleno de rosas rojas y rodeado de velas a la mitad de la playa de Santa Mónica, Travis le propuso matrimonio a Kourtney. La pareja tuvo una boda simbólica el 4 de abril de 2022 en Las Vegas, luego de la presentación de Travis en los Grammys del 2022. El 16 de mayo se casaron de forma legal en Santa Bárbara.

La pareja es el encuentro de dos mundos. Sus amigos afirman que Kourtney ha ido impregnándose del estilo rockero de su marido y se ha mostrado más activa musicalmente al punto de hacer un dúo frente al piano. Travis, por su parte, tiene una gran relación con los tres hijos de su esposa, Mason Dash, Penelope Scotland y Reign Aston, fruto de su relación con Scott Disick.