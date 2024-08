Kimberly Reyes reveló crisis que atravesó por críticas a sus cirugías estéticas

Kimberly Reyes es una actriz colombiana que ha destacado por su participación en producciones de la televisión nacional e internacional. Sin embargo, en horas recientes se convirtió en protagonista de varios titulares por la impactante confesión de vida que hizo en una emotiva entrevista.

Kimberly Reyes expuso las consecuencias del bullying en su contra

Para nadie es un secreto que la barranquillera de 36 años ha entrado varias veces al quirófano para modificar su apariencia y corregir algunas imperfecciones.

Lo que Kimberly Reyes no esperaba, a pesar de ser una figura pública y estar expuesta a todo tipo de comentarios, es que los resultados de estos procedimientos despertaran fuertes críticas y burlas en su contra. Tanto así que lograron afectar su salud mental.

“En mi caso, que siempre he sido cachetona, al generar una sensación de un rostro más delgado en la parte inferior, me acentuó muchísimo más el tercio superior. Fue entonces cuando las personas comenzaron a atacarme en redes sociales. La gente me decía que me veía inflada en cámara (...) Me empecé a apagar. Ya no podía más con los insultos de las personas. Yo tapé los espejos de mi casa porque no me quería ver”,

“No podía hacerle frente al mundo y me quería esconder. Ya no podía más con los insultos de las personas y la cantidad de cosas feas que me decían”,