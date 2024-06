Kevin Spacey: la primera estrella de Netflix revela llorando que perderá su casa

Luego de encarnar al hombre más poderoso del planeta, como afirmaban en House of cards, la exitosa serie de Netflix donde Kevin Spacey llegó en la historia del dramatizado a ser el presidente de los Estados Unidos, el actor, que cumplirá 65 años el próximo 26 de julio, atraviesa por una compleja situación financiera, como lo confesó recientemente de medio de lágrimas.

Con una brillante carrera de 35 años, Spacey era considerado uno de los actores más respetados, admirados y laureados en Hollywood, con dos premios Oscar recibidos y una fortuna que en su mejor época era estimada en alrededor de 100 millones de dólares. Pero en el 2017 llegaron graves acusaciones en su contra y el dinero que había acumulado se empezó a ir en gastos legales hasta llegar a un punto crítico que el mismo actor jamás imaginó.

Kevin Spacey comenzó a perderlo todo

En el citado año, 2017, aparecieron varias denuncias de abuso sexual y todo el prestigió de Spacey se perdió. Primero fue Anthony Rapp, quien lo acusó de intentar obligarlo a tener actividad sexual cuando tenía 14 años; luego fue Roberto Cavazos, quien denunció que conocía los abusos cometidos por Spacey, mientras era director artístico del teatro londinense The Old Vic; posteriormente, ocho integrantes de la serie House of Cards lo acusaron de acoso sexual, además de otras denuncias por conducta inapropiada.

Kevin interpretó a Frank Underwood en la primera serie exitosa de Netflix, House Of Cards Fotografía por: David Giesbrecht / Netflix

Aunque en el 2022, el sistema de justicia de Estados Unidos absolvió a Spacey de la primera denuncia, y en el 2023, la británica lo exculpó de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, Spacey recibió un duro golpe cuando tribunales decidieron que el actor debía pagar alrededor de 31 millones de dólares a Media Rights Caítal (MRC), productora responsable de la serie, como pago de una multa por incumplimiento de contrato.

Kevin Spacey se queda sin condena y sin dinero

Con su reputación mancillada, Spacey salió de House of cards y ningún título lanzado al mercado incluyó su participación en el reparto. Y muestras dejaron de llegar nuevos personajes, se enfrascó en su defensa legal que poco a poco fue minando su capital. “El dinero no entra, y tengo muchas facturas legales y cosas contra las que luchar”, afirmó el actor durante su juicio en Londres.

Lo sorprendente es que Spacey nunca ha llegado a ser condenado, pero si ha pagado un alto precio por el escarnio público y de la industria que lo llevaron a la quiebra. “No puedo pagar las facturas que debo”, confesó recientemente en el programa Piers Morgan Uncensored. El actor asegura que ha contraído una deuda “de muchos millones”, especialmente en facturas legales relacionadas con sus procesos judiciales.

En dicha entrevista, le preguntan sobre su domicilio, a lo que Spacey hizo una cruda revelación: “Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado”. Según el actor su casa será subastada por lo que “no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”.

En la entrevista, el histrión comentó que ha logrado esquivar la quiebra completa, pero que no dispone de dinero, y no está tan seguro de cuánto tiempo más podrá lidiar con la situación, ya que debido a las acusaciones hay procesos judiciales por sumas elevadas.

