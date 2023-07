Kathy Sáenz revela por qué se retiró de la actuación. Esta fue su motivación

Kathy Sáenz es un rostro muy familiar para los colombianos. Desde comienzos de la década de los 90 la bogotana ha ocupado la atención de los medios, primero como Miss Bogotá, luego fue virreina nacional de la Belleza y más tarde, se convirtió en presentadora de televisión. Un tiempo después debutó como actriz y le fue tan bien que fue llamada en diversos proyectos, donde demostró su versatilidad.

Sin embargo, desde La Gloria de Lucho, novela que se emite nuevamente por el canal Caracol y se grabó hace casi cuatro años, Kathy no ha vuelto a ejercer como actriz.

Vea habló con la bogotana de 51 años que reveló que se encuentra retirada. Así mismo indicó a qué está dedicada, cómo es su vida ahora y si regresase a un set de grabación en qué condiciones sería.

Kathy considera que la actuación es muy desgastante. Ahora está dedicada a su propia marca Fotografía por: Cortesía Actriz

La actriz comenzó revelándonos que desde el 2020 en plena pandemia optó por abrir su propia empresa, donde Sebastián Martinez no es un colaborador más, sino su principal apoyo. La compañía de Kathy especializada en aceites naturales y productos de bienestar fue incluso una idea que Martinez le dio a su esposa. “Nace de la inspiración de poder ayudar a las personas con el poder sanador de la naturaleza, con esta herramienta de los aceites esenciales, que han sido mi ayuda durante la mayor parte de mi vida para diferentes temas tanto físicos como emocionales”, comentó la actriz que desde hace un buen tiempo ha orientado su vida justamente a prácticas sanas de bienestar.

También te puede interesar: “Sebastián Martinez sobre su esposa: “Si no fuera por Kathy, yo sería otra persona”

Pero emprender no ha resultado nada fácil para Kathy y ha tenido dificultad en varios aspectos. “En mi caso han sido muchos aspectos porque pues no soy empresaria, no es lo que estudié, al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual. Ya cuando eso hay que aterrizarlo a números, a ventas, a estrategias de mercadeo, a ventas, ahí es donde a mi se me ha complicado muchísimo, ha sido todo un reto para mí”. A eso la actriz le suma las múltiples trabas que existen en el país para los nuevos emprendedores. “La verdad es un país que tiene demasiadas normas, demasiadas cosas que a veces son bastante obsoletas, demasiado requisitos, mucha burocracia. Que hace que de todas maneras a veces las empresas ni siquiera podamos costear esos procesos tan complejos y desgastantes y, que también terminan siendo costosos”.

De todas maneras, ha resultado todo un reto personal esta nueva etapa de Kathy en el que ha aprendido bastante, aunque admite que definitivamente los números no son su fuerte.

Volviendo a lo que ofrece en su empresa, la también presentadora cuenta dentro de su marca con Mezclas de Aceites esenciales puros y una línea de Skin Care Antiedad de origen Natural quiere llegar a un público amplio. “A todas aquellas personas que buscan un bienestar general y calidad de vida a través de productos naturales, puros que no tienen efectos secundarios ni dañinos para la salud”.

Kathy Sáenz volvería a actuar bajo estas circunstancias

Se podría pensar que este emprendimiento lo combina con la actuación, pero en realidad no es así, la bogotana está retirada. “Pues más que dejar de actuar como una decisión propia, más la vida, como que tomó la decisión por mí, porque terminé ese último proyecto y ahí nos fuimos a vivir a México, porque Sebastián tenía trabajo allá y vivimos 3 años. Fueron 3 años donde yo no actué, pero también donde empecé a redescubrirme como persona, a entender muchas cosas en mí y entré en un proceso como encontrarme conmigo misma. Ahí fue donde también me conecté muchísimo otra vez con los aceites esenciales”, comenta Sáenz quien también se sentía a agotada de la alta exigencia que había tenido como actriz por las jornadas, por ejemplo. “Sentía que la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida. De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física y pues ya eran muchos años y también aparece todo el tema de poder tener mi propia empresa”.

Sin embargo, Sáenz no descarta volver a un estudio a encarnar un personaje, pero lo habría bajo ciertos parámetros. “Me han llamado para proyectos como especiales. Si me gustaría actuar, pero eso como para un proyecto especial, algo muy corto. No de tanto tiempo no, Como que se da uno cuenta que ha sacrificado mucha salud en tantos años de trabajo y. también he dejado de de tener muchos momentos para mí misma y para mi conexión espiritual y para mi conexión personal que considero hoy en día que son súper importantes. ¿Cómo sacrificar tanto, entonces, pero por poco tiempo? Sí, sí, haría un proyecto especial”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento