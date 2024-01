Kate del Castillo será Chavela Vargas en una nueva serie de Caracol

La próxima bioserie que Caracol Televisión producirá, esta vez en compañía de Miracol Media, será la de Chavela, basada en la vida de la cantante Chavela Vargas. Así lo reveló un comunicado del mismo canal que detalló cómo será el producto y su tono.

“La lucha contra sus demonios internos, el desamor y el alcoholismo, se convirtió en un motivo para ser la primera mujer en subirse a un escenario y cantar una canción mexicana en jorongo y pantalones. Con una guitarra sobre el corazón, un tequila en la mano y una pistola en el cinturón enamoraba a hombres y mujeres sin discriminar”. Menciona el comunicado que revela que Kate del Castillo será la encargada de interpretarla.

“Es un honor y un reto gigante tener la oportunidad de representar a una mujer tan mujer como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que como actriz busco, me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, las buenas, las malas y las peores. Su poesía y esoterismo me parecen fascinantes, al mismo tiempo que su amor y pasión por el tequila. Me da miedo, y por eso lo acepté. Hay mucho que aprender de Chavela, empezando por su libertad”, expresó la actriz.

Así será la serie sobre Chavela Vargas

La producción Chavela será de ocho capítulos y estará basada en el libro “Dos vidas necesito. Las verdades de Chavela”, de María Cortina. La adaptación está a cargo de Arantxa Echevarría, ganadora del Premio Goya. Ella también será la showrunner del proyecto.

Sobre el proyecto, Lisette Osorio, vicepresidenta de Negocios Internacionales de Caracol Televisión, indicó: “Caracol Televisión y Miracol han unido su expertise creativo y de producción para crear una serie que honra la historia y el legado de Chavela Vargas, la mujer que, a pesar de que le repitieron que su voz no tenía futuro, se convirtió en una de las cantantes más relevantes de la cultura hispana para el mundo y la voz que trascendió las imposiciones y paradigmas de su tiempo. La audacia y rebeldía con la que llevó su vida ha sido una inspiración para muchos, y hoy nos permite la gran oportunidad de presentar ante el mercado internacional una historia que será memorable.”

Finalmente, Pedro Dávila, CEO de Miracol Media, reveló: “Viajaremos al México de la segunda mitad del siglo pasado, pero haciéndolo sentir moderno, rápido y contemporáneo. Tenemos la intención de atraer la audiencia joven que muestra sed de diversidad sexual, inclusión y rebeldía. Será una superproducción con una reflexión sobre la libertad de expresión, poesía y una aventura musical que pondrá a cantar a los televidentes.

¿Quién era Chavela Vargas?

María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas fue una de las grandes voces latinoamericanas. Su tono grave y ronco llamó la atención desde los 14 años cuando comenzó a cantar. A los 17 se trasladó desde Costa Rica, donde nación, a México donde comenzó su carrera en firme y se radicó. EN cuanto a su carácter fue noticia por sus declaraciones abiertas y por su desparpajo para hablar de sí misma. Falleció en el 2012.

