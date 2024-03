Kate del Castillo revela que padece mal incurable que la obligó a retirarse

La actriz mexicana Kate del Castillo, siempre se ha visto muy activa, amante de la vida saludable y se ejercita a diario, se ha convertido en un ejemplo a seguir ya que luce espectacular a sus 52 años. La protagonista de La reina del Sur, que también es productora y directora, sorprendió a sus seguidores con sus más recientes declaraciones en el programa Despierta América, de Univisión al revelar que últimamente su salud se ha visto bastante deteriorada con un mal, que no tiene cura, y que se manifiesta con terribles síntomas.

En entrevista con Luis Sandoval detalló cómo ha sufrido la enfermedad. “Es horrible, es de verdad una condición muy tremenda, que no le deseo a nadie y que no hay una cura necesariamente” dijo la actriz refiriéndose al vértigo que el fue diagnosticado y que ha padecido en los últimos meses.

El vértigo obligó a un retiro a Kate del Castillo

La mexicana que es parte del elenco de la serie The Cleaning Lady confesó que sin síntomas la obligaron a tomarse un descanso pues era imposible pensar en grabar con sus dolencias. “Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que tuve que no pude venir a trabajar”, dijo la mexicana. “Por primera vez en mi vida tuve que cancelar. Me pasó hace tres años, pero muy leve a comparación de esta vez”.

El vértigo que además de mareos y problemas con el equilibrio y la lateralidad hizo de las suyas con Kate. “Te sientes en un mundo cerrado, porque como no se ve y puedes funcionar como no está tan severo (de hecho, todavía no se me quita por completo), pero puedo manejar, sentarme, caminar derecho, concentrarme en mis líneas y todo eso”.

La incómoda enfermedad la mantuvo incapacitada un tiempo. “Tuve que estar en cama, tenía que gatear para ir al baño, tenerme que agarrar de cosas para no caerme”, detalló. “Te sientes tan mal que sientes que piensas que nunca más vas a volver a estar bien. Es horrible esa sensación”.

Además de seguir batallando con el vértigo que puede generar los síntomas en cualquier momento, la actriz también dijo que está batallando con tinnitus en los dos oídos, una condición que le generó el vértigo. “Es un sonido que tienes en los oídos, que es muy agudo y que está constante. Cuando hay mucho ruido está bien, pero en las noches, o cuando estoy haciendo ejercicio, si estoy estudiando se pone muy agudo. Es tremendo y tampoco hay una cura”. El tinnitus, que también es padecido por Luis Miguel, tampoco tiene cura.

Tanto el vértigo como el tinnitus generalmente son tratados para acentuar síntomas con medicamentos.

