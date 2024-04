Karol G reconoció lo que le avergüenza de su debut en ‘El Show de las Estrellas’

Karol G es una cantante que, como muchos otros en Colombia, dio sus primeros pasos en El Show de las Estrellas. Así lo recordó en una entrevista que brindó hace poco a Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño.

Sin embargo, hubo un momento en que ‘La Bichota’ solicitó que retiraran de la pantalla el video con el que revivieron aquella presentación, ¿cuál fue la razón?

Karol G en 'El Show de las Estrellas' Fotografía por: Capturas de pantalla

¿Por qué Karol G pidió que quitaran su video en ‘El Show de las Estrellas’?

Al inicio de su charla con Juanpis González, la cantante paisa reconoció que recuerda con mucho cariño aquella presentación que dio con el show de Jorge Barón en Sogamoso, Boyacá.

“En estos días ese video lo compartí en mis redes. Lo vi y me puse muy nostálgica y emocional por eso”, agregó.

Sin embargo, en ese momento de la entrevista Karol G cortó la conversación con Juanpis Gonzáles y le solicitó interrumpir el video, pues admitió que su rapeo en aquel concierto le apena un poco.

“¡No, párenlo!”, dijo ‘La Bichota’, al tiempo que alzó los brazos para llamar la atención del productor. Posteriormente, añadió entre risas: “¿Era necesario?, porque podríamos saltar a la parte del saludo o del besito de la buena suerte, porque a mí no me dio patadita, me dio el piquito de la buena suerte (...) Igual, no necesitamos verlo porque ya se los contamos”.

Vea el divertido momento a partir del minuto 13:56

Karol G recordó el origen de su nombre artístico

En su entrevista con Juanpis González, ‘La Bichota’ también habló sobre la razón por la cual eligió el nombre artístico que, en la actualidad, goza de ser uno de los más reconocidos en la industria musical internacional.

De acuerdo con Carolina Giraldo (nombre de pila), al inicio de su carrera se planteó una gran cantidad de posibilidades y las incluyó en una larga lista. No obstante, en su decisión influyó mucho el apodo de ‘Carolina G’ que le tenían su amigos, pues siempre fue fanática de G-Unit, el grupo de rap que lideraba 50 Cent.

Luego de mucho pensarlo, decidió que Karol G sonaba perfecto e iba con su esencia artística y personal.