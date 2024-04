Karen Sevillano reveló que estuvo embarazada y perdió el bebé: “casi me muero”

Karen Sevillano es una de las participantes de La casa de los famosos más polémicas. La generadora de contenido ha tenido fuertes discusiones con sus compañeros, entre ellos, con Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Omar Murillo, conocido como Bola 8. De hecho, con su amiga La Segura también ha tenido uno que otro desencuentro.

Te puede interesar: ¿Karen Sevillano ya salió de LCDLF? Luisa Fernanda W reveló la verdad

Karen Sevillano en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué le pasó a Karen Sevillano?

En el reciente capítulo del reality de RCN, algunos de los concursantes tuvieron una profunda conversación sobre diferentes momentos de sus vidas donde han vivido situaciones traumáticas.

Karen Sevillano sorprendió a sus compañeros al contar que, hace unos años, quedó en embarazo pero perdió el bebé. “Yo lloraba todos los días de mi vida, yo le conté a mi hermana mayor y obviamente también le dije al man, yo no quería tener hijos con él, era un novio estable y él estaba emocionado y todo, y yo llorando como una Magdalena como 20 días, yo casi no dormía, no comía, yo solo lloraba y lloraba”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, reveló que solamente su hermana mayor supo de la existencia de ese bebé. No obstante, cuando cumplió el tercer trimestre visitó al médico para una ecografía de rutina, pero se encontró con una lamentable noticia.

“Me tocó el tercer mes que era la ecografía intravaginal y cuando me metieron el doctor se me quedó mirando y me dijo ‘estos son sus latidos y estos deberían ser los del bebé, pero está muerto adentro’”, relató.

Así fue como Karen Sevillano perdió un bebé

Estando en el consultorio médico, una vez recibió la noticia que su bebé ya no tenía vida, debían hacerle un procedimiento para sacarlo de su vientre. Sin embargo, no fue para nada fácil, ni física, ni emocionalmente.

“Me tenían que sacar el bebé muerto porque obviamente yo no lo iba a parir. yo casi me muero, a uno no lo duermen. Primero me dieron algunos medicamentos, y yo empecé a sangrar, me desmayé, porque si tengo anemia y empiezo a sangrar... Me esperaron a que me despertara y me aplicaron una inyección, casi me muero. Yo sentía que todo se me desprendía, yo decía ‘no quiero pasar por esto nunca más en mi vida’. Eso fue para mí tan traumático, obviamente más traumático porque la única que sabía era mi hermana, entonces uno como que no se siente acompañado. Yo fui con mi hermana”, relató.

Vea también: Karen Sevillano: quién es, edad y más de la integrante de ‘La casa de los famosos’

Al final, la creadora de contenido reveló que sus padres nunca supieron y que, tal vez, en ese momento, estarían conociendo esa difícil experiencia de su vida.