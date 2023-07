Jwan Yosef: ¿quién es y a qué se dedica el exesposo de Ricky Martin?

El mundo del entretenimiento se sorprendió con la reciente noticia de la separación de Ricky Martin y su esposo en los últimos seis años Jwan Yosef. En sus redes sociales Ricky escribió: “Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, dejando claro que la ruptura ha sido en buenos términos y ahora los une el bienestar y la crianza de sus hijos.

La historia de amor del cantante y el artista plástico y pintor también fue de dominio público pues el mismo artista puertorriqueño la ventiló en algunas entrevistas. Reveló entre otras cosas que se conocieron gracias a las redes sociales cuando Yosef vivía en Inglaterra. También dejó al descubierto que después de intercambiar mensajes, él viajó hasta la capital de Londres y a verse personalmente con el pintor y a partir de ahí comenzaría una relación que en el 2018 caminó hacia altar. Meses antes habían empezado una convivencia con los hijos mayores de Ricky y luego tuvieron otro par. Conformaban una familia ejemplar hasta el anuncio de la separación.

No obstante, no es mucho lo que el público sabe de la vida del ahora ex esposo de Ricky Martin.

¿Quién es Jwan Yosef, ahora exesposo de Ricky Martin?

Jwan Yosef es un pintor de origen sueca, nacido en Siria en 1984, actualmente tiene 38 años. Desde niño mostró inclinación por el arte y por ello, sus padres lo inscribieron a temprana edad en la Escuela de Pintura de Pernby de Estocolmo. Yosef tiene con un posgrado de Central Saint Martins en Londres, Reino Unido, y es egresado de pregrado de artes plásticas de la Universidad de Artes de Konstfack en Estocolmo, Suecia.

Gracias a su trabajo como pintor y escultor y desde el 2011 ha participado con sus obras en varias ferias y exposiciones en diversas partes del planeta.

A comienzos de este año lanzó un proyecto artístico mezclado con la moda, cuando se alió con la marca de lujo sueca CDLP para lanzar una cápsula de edición limitada con sus pinturas estampadas en varios outfits. La pieza principal de este proyecto es un overol. “Lo primero que hago es desnudarme y vestirme con mi overol de trabajo. Es una prenda muy básica, pero lo que hace es cubrir todo tu cuerpo, y se convierte en una experiencia ceremonial de usar algo repetidamente con un propósito específico, que es crear arte”, indicó Jwan en una entrevista sobre el proyecto.

Volviendo a su ruptura, ahora no se sabe si Yosef regresará a Reino Unido donde está su familia y tenía su base o si permanecerá en Los Ángeles. Tampoco ha trascendido cómo se repartirán la crianza de los 4 hijos en común: los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008; Lucia, nacida en el 2018 y Renn, en el 2019.

