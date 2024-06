Julio César Herrera recordó su mala experiencia en ‘Yo soy Betty, la fea’

Yo soy Betty, la fea cumple 25 años en 2024 y estrenará su tercera temporada el próximo 19 de julio. Razón por la cual varios de sus actores, como Julio César Herrera, se han animado a recordar algunas experiencias de las primeras grabaciones.

Julio César Herrera y su amarga experiencia en ‘Yo soy Betty, la fea’

De acuerdo con lo expuesto por el santandereano, quien interpreta en la serie a Freddy Stewart Contreras, no todo fue color de rosa durante el rodaje de la primera temporada. Por ejemplo, en la escena donde su personaje acompaña a Beatriz al club donde Don Armando montaba a caballo, atravesó por una experiencia que lo marcó para toda la vida.

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar a Betty a llevar unos papeles a Don Armando (...) La primera vez se me cayó la moto, la segunda vez los papeles, era un desastre, estaba sudando horrible. Era la primera escena que hacía en un papel importante que me daban (...) era un papel que me había ganado”, explicó en una charla con la también actriz Natalia Ramírez.

Sumado a los problemas que tuvo en medio de la grabación, una de las personas de producción arremetió contra Julio César Herrera y lo trató de inexperto. “No sé para qué contratan jóvenes que no tienen experiencia para trabajar en televisión”, fue el comentario que recibió el actor en aquella ocasión.

Lo que no toleraba el director de ‘Yo soy Betty, la fea’

Fernando Gaitán, quien falleció en 2019, fue un aclamado guionista y productor, conocido por su habilidad para crear historias que hacían sentir identificada a la audiencia, por eso era muy cuidadoso con cada uno de los detalles que aparecían en cámara.

Según Natalia Ramírez, por ejemplo, el bogotano creía firmemente que la televisión, a pesar de ser un medio de ficción, tenía la responsabilidad de reflejar la realidad de la sociedad. Esta convicción se manifestaba en su enfoque narrativo, que buscaba conectar con la audiencia a través de personajes y situaciones que resonaran con sus experiencias de vida. Para él, la autenticidad no era solo una elección estilística, sino una obligación ética.

“Odiaba de sobremanera las famosa licencias televisivas. Me explico, son las que se toman producciones como Greys Anatomy o CSI, cuando no muestran a los médicos o investigadores debidamente cubiertos, como cuando un profesional entra a una verdadera escena del crimen (...) Los médicos, en plena cirugía, y no tienen guantes ni mascarilla ¡Fernando odiaba esas licencias! Decía: ‘Eso no es verdad, eso no es real y lo único que uno hace con eso es ofender a quien realmente desarrolla la profesión. En ‘Betty’, por ejemplo, los de mercadeo no decían cosas que no correspondieran al diálogo de esa profesión”, comentó Natalia Ramírez en redes sociales.