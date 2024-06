Julián Trujillo reveló que los participantes de LCDLF “estamos en reconciliación”

En charla con revista Vea, Julián Trujillo, quien ocupó el segundo lugar en La casa de los famosos, confesó que si le sorprendió no ser el ganador del reality, pues confiaba en la tendencia de las últimas semanas, en la cual el público lo apoyaba.

También contó en qué proceso se encuentra con los demás exconcursantes de La Casa. Admitió que si tuviera la oportunidad de cambiar cosas de su participación, hay un aspecto en especifico que sí haría distinto. Así mismo habló de la terapia que requiere y por qué está tan feliz pese a que no ganó.

¿Te sorprendió no ganar?

“Sí, claro, me sorprendió. Es una sorpresa, obviamente, porque uno siempre tiene la expectativa de querer ganar. Y más en el punto en el que estaba, cuando estábamos ahí agarrados de la mano, fue obviamente una sorpresa. Habían pasado ciertas cosas que le demostraban a uno que de pronto había una posibilidad de ganar muy, muy importante. Y la sorpresa me la llevé yo al saber que no”

En redes sociales se alcanzó a hablar de trampa, ¿sientes que en el resultado algo ‘extraño’ pasó?

“Yo tengo que ser muy enfático en que yo confío plenamente en todo lo que es La casa de los famosos Colombia. Aquí (en el canal RCN) los procesos son muy serios desde el principio, desde que entramos a la casa. Y quiero ratificar que el cuidado que nos tenían a nosotros, era casi sagrado, era importantísimo. Entonces, eso creo que refleja también un poco la seguridad y el compromiso de las personas que están aquí, que hicieron La casa de los famosos que están dentro del canal.

Entonces, yo siento que los resultados pues pueden ser polémicos, pero todo resultado al final siempre va a ser un poco polémico, porque siempre hay personas que quieren algo y no sucede ese algo. Y eso genera una especie de frustración. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando con ese tema, pero lo que yo sí sé es que para mí el segundo puesto es maravilloso. O sea, llegar hasta este punto es una ganancia. Vuelvo y lo repito, yo no gané $400 millones, pero gané 400 millones de corazones de las personas”.

Esto es lo que Julián Trujillo cambiaría de su paso por ‘LCDLF’

En este momento desde la perspectiva de la distancia y el tiempo ¿harías algo distinto?

“Yo sí cambiaría una sola cosa, porque yo entiendo que a veces le dicen a uno: ‘nada, yo no cambiaría absolutamente nada, porque al cambiar algo, entonces no sería lo que soy ahorita’. Pero yo lo veo que si hubiera cambiado algo del pasado, quizás sería mejor ahorita. Y el objetivo es querer ser mejor siempre, no ser igual. Entonces, basándome en esa teoría y en eso que estoy pensando, yo te diría perfectamente que quizá lo que yo hubiese cambiado al principio del juego en la casa, es que me hubiese dado la oportunidad de abrirme un poco más rápido, de darle la oportunidad de mostrarme como yo soy. Pero el juego es muy bonito porque da esa oportunidad”.

¿Cuáles son las ganancias internas que te deja este proceso?

“Lo primero que puedo decir es que trabajé mucho el tema de la frustración, sí. Yo afuera era una persona que antes de entrar al reality todo el tiempo iba muy rápido, en mi mente y quería todo ya, ya. También quizás por la misma velocidad de la misma ciudad, de lo que hay que hacer. Y no me había tomado el tiempo de decir: ‘todo tiene un proceso, cálmate un poquito, no vayas tan rápido’. Pero a ver si lo analizo y pienso muy rápido. Aquí en el juego me di la oportunidad de decir: ‘hay un tiempo para todo’. Y eso me ayudó para que la frustración y los niveles de frustración bajaran.

Lo segundo, la autoestima. Todo el tiempo o la mayoría del tiempo el estar en conflictos, viendo que a veces hay gente que le gusta tu personalidad, hay gente que no le gusta; las palabras , a veces había unas muy duras que me llegaban a mí, que claramente me dolían, hicieron que yo de alguna manera trabajara también autoestima y entendiera que soy una persona que vale, que tiene un corazón, que tiene una inteligencia, que puede aportarle a los demás. Y lo confirmo en el momento en el que salgo, en este momento en el que estoy, me parece maravilloso todo el cariño y todo lo que he producido en el público.

Y lo último es la paciencia. La paciencia sobre todo. Hay que ser muy paciente en esto, estando en la casa hay que ser demasiado paciente. Y me sorprendí porque resulté ser más paciente, mucho más paciente de lo que yo creía”.

¿Te arrepentiste realmente de haber entrado a ‘LCDLF’ en algún momento?

“Claro, yo me arrepentí estando dentro de la casa, cuando ya no había absolutamente nada que hacer, yo no podía salir. Yo tuve ese arrepentimiento como entre la primera y la cuarta semana.

Sí, yo lo dije y me encantó manifestarlo, porque quise. A veces uno dice no, yo me quiero ir, pero qué va a pensar la gente. No, dije ‘yo soy humano y si estoy sintiendo que me quiero ir, lo quiero manifestar y prefiero ser fiel a mí mismo’ y lo dije. Sin embargo, ese fue el pie de partida del inicio para empezar otro proceso diferente donde fui cambiando y transformándome hasta llegar a la final.

Viene la terapia y la reconciliación

¿Con quién tú tienes cercanía y con quién distancia de los participantes?

“Yo tengo que aclarar que con los que yo tengo distancia, con los que yo tengo cercanía, con los compañeros que tengo mucha cercanía, les doy todo el cariño y todo mi amor y me encanta eso, pero trabajo aún más con los que tengo distancia. Cuando tú tienes a alguien con la que tienes afinidad o con la que tú te sientes cómodo y es amigo, pues es muy fácil. Pero cuando tienes a alguien que no te gusta, que te da incomodidad, que te refleja ciertas cosas que tú tienes, ahí es cuando tienes que trabajar más. Y digo esto porque eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahorita en este punto. Todos los ex participantes La casa de los famosos Colombia, es que entiendan que nosotros ya tuvimos unos conflictos naturales dentro de una casa que son normales de convivencia.

¿Si pelea uno con la mamá, si pelea uno con la familia, si hay peleas entre amigos, cómo no van a haber peleas y diferencias aquí dentro de la casa. Y tratamos de arreglar esas diferencias y ahorita en el mundo en el que estamos nos estamos llevando bien. Aquí no hay diferencias ni peleas, sino al contrario, estamos en reconciliación y estamos bien. Quiero que la gente lo sepa. Sí, puntualmente. Yo me quedo muy cercano, por ejemplo, de Sebas, que creo que con Sebas, con Martha, con Isa, con Mafe, con Beto.

Con Ornela, por ejemplo, casi nunca compartimos. Yo siento que hay un poco de distancia, quizá con Camilo, que también nos faltó un poco de conexión. Pero aclaro, no son personas para nada malas, al contrario, son muy buenas. Es que quizás están en el mismo proceso que yo estaba”.

¿Crees que necesitas terapia?

¿Si necesito terapia? Sí. Lo digo y me encanta decirlo y eso es algo importante para todos, tener terapia. Tener psicología no es un esté mal de la cabeza, al contrario, es tener salud mental, es entender que uno tiene que cuidar la salud física, la emocional, espiritual, la mental, todo eso es muy importante cuidarlo. Y es más, el psicólogo en La casa de los famosos, en mi caso me ayudó muchísimo en el proceso, me hizo entender muchas cosas. Entonces si uno, necesita terapia, uno no puede solo”.

