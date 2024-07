Julián Román pensó en la eutanasia para su papá Edgardo Román: “fue muy difícil”

En una reciente entrevista con Bravíssimo, Julián Román, reconocido por haber participado en producciones como Francisco el matemático, Los Reyes, Las muñecas de la mafia, Tres Caínes, El general Naranjo, entre otras, reveló que contempló la eutanasia como una opción para su padre, Edgardo Román, quien padecía de cáncer y se encontraba en un estado avanzado de la enfermedad.

Román, visiblemente conmovido, narró los difíciles momentos que vivió junto a su familia durante los últimos días de su padre, cuando el dolor y el deterioro físico se hacían cada vez más intensos. La historia surgió porque Julián hace parte del elenco de la película Al otro lado del jardín, donde el protagonista planea la muerte asistida de su madre.

Edgardo Román, papá de Julián Román, murió de cáncer

“Esta película me llegó en un momento en el que mi padre andaba en lo mismo, con dolores profundos. Tratamos de hacer el procedimiento hablando y fue muy difícil, eso toca pasarlo a comités, médicos, opina todo el mundo. A mi viejo ya le habían dicho que tenía cáncer en los huesos, ya no había nada, simplemente paliativos y un médico te dice que puede ser un año o tres meses y los dolores eran terribles. Los dolores eran terribles, me llamaba y me decía: ‘Esto no tiene nombre’. Llega esta película que habla exactamente de eso, ¿hasta dónde la familia y la persona tiene la posibilidad de decir yo quiero una vida digna?, y mi muerte también que sea digna”, relató.

El actor colombiano aseguró que, a pesar de la dificultad, esta experiencia le permitió reflexionar sobre la importancia de la muerte digna y la necesidad de tener conversaciones abiertas y honestas sobre este tema al interior de las familias.

“Él estaba en coma, íbamos con mi hermana le hablábamos, iba el cura del hospital y le decía: ‘Edgardo tranquilo, no tienes deudas acá’ y mi viejo despierta de ese coma y lo primero que dice es: ‘Los escuché todo el tiempo’, entonces imagínate la angustia de escuchar todo y que tu cuerpo no responde para decir sí o no”.

Las declaraciones de Julián Román han generado gran revuelo en Colombia, donde el debate sobre la eutanasia sigue siendo controversial. Sin embargo, su testimonio ha sido también valorado por muchos por su valentía y honestidad al abordar un tema tan personal y sensible.