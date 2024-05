Juanse Laverde, ganador de ‘La voz Kids’ 2018, fue acosado: “quería matarme”

Cuando Juan Sebastián Laverde se presentó en las audiciones a ciegas en ‘La Voz Kids’, estremeció con su voz a los televidentes el público y a los jurados del formato. El pequeño, que desde el primer episodio de aquella temporada se convirtió en favorito para llevarse el premio mayor, se alzó con la victoria. Luego, su carrera musical ascendió e incluso le abrió varios conciertos a su mentor, Yatra. Juanse, como se le conoce en el ambiente musical, se ha seguido abriendo paso en la industria y tiene a México como su base de operaciones, aunque aún reside en Colombia.

Hace algunos meses, JuanSe había dado una entrevista a Carolina Soto de ‘Día a Día’, Caracol donde mencionó el acoso escolar que sufrió por parte de sus compañeros. Ahora ahondó más en este episodio de su vida en una entrevista con ‘La Red’. Allí mencionó que sufrió de tal manera que nunca tuvo amigos en el colegio y que todos sus años escolares fueron una tragedia. Esto la causó episodios fuertes de ansiedad y hasta pensó en quitarse la vida. “Eso pasó toda mi vida en el colegio. Desde párvulos...Era vivir el infierno en persona”, afirmó Laverde. “A mí me detestaban por cantar, por tener ciertos talentos”, fueron algunos de los comentarios que hizo el artista en la charla con el programa de televisión de Caracol.

JuanSe Laverde tenía fuertes ataques de ansiedad

“Hubo un punto de presión (donde dije) me quiero matar, no puedo” refirió el artista que ganó el reality de talento a sus 11 años y hoy tiene 17. “Tenía ataques de ansiedad muy fuertes, me encerraba en mi clóset” comentó el artista detallando que se hacía daño y gritaba pero nadie o escuchaba. “Sentía ahogo, me rasguñaba horrible”.

Para él, estar en ‘La Voz Kids’ representó una especie de terapia que le ayudó a creer en sí mismo, pues el bullying que había sufrido, lo hacía dudar constantemente de su talentos. Detalló que cuando se presentó en el diamante del programa estaba muy asustado. “Me odiaba, no me sentía merecedor de nada”. Sin embargo los triunfos que tuvo allí lo empezaron a cambiar positivamente. “‘La voz kids’ fue muy fuerte para mí”, pues representó una recuperación de su autoestima.

Justamente su historia de sufrimiento y recuperación está consignada en un libro que recientemente lanzó. El joven asegura que no ha sido fácil lidiar los comentarios en redes sociales, pero tampoco se ha quedado en ellos. También mencionó que ama a Dios pero odia la religión. Siendo hijo de pastor estuvo en el centro de las críticas y por ello, se distancia de esa situación.

