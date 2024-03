Juancho Arango y el error que lo dejó fuera de ‘Café con aroma de mujer’: “La embarré”

Juan Carlos Arango, conocido también como Juancho Arango, es un actor colombiano que se dio a conocer en novelas como Amar y vivir, Escalona, Café con aroma de mujer, entre otras. Sin embargo, en una de estas producciones cometió un error que, según dijo, generó fuertes consecuencias.

¿Por qué Juancho Arango salió de ‘Café con aroma de mujer’?

Desde hace tiempo y a través de su cuenta de YouTube, el caleño de 59 años se dedica a compartir las experiencias de su larga trayectoria en la televisión colombiana. En días recientes, por ejemplo, reveló por qué su personaje de Aurelio, el capataz de Café con aroma de mujer (1994), salió de la historia inesperadamente.

De acuerdo con Juancho Arango, durante las grabaciones de esta telenovela le llegó la oportunidad de interpretar su primer protagónico, así que debía escoger entre uno de los dos proyectos.

“Yo hice un piloto para ’Tentaciones’, una comedia que tuvo mucho éxito, entonces lo pasaron y me llamaron; pero yo pensé: ‘Uy y ahora qué hago’. Como yo estaba haciendo ‘Café con aroma de mujer’ tenía unas patillas larguísimas y también bigote, y el otro personaje lo había hecho rasurado y con una gorra para atrás (...) Además, era el canal de la competencia”, explicó.

Juancho Arango como Aurelio en ‘Café con aroma de mujer’. Fotografía por: RCN Televisión

“Llegué a Caracol para hacer ‘Tentaciones’ y me preguntaron por las patillas y el bigote, entonces les dije que si no se podía grabar así; ellos me contestaron que no y les pedí que me las quitaran (...) Cuando voy a las grabaciones de ‘Café' y me van así, pues lógicamente que ‘chao, pescado’; y el libretista, Fernando Gaitán, me odió y me desapareció de la novela”, agregó el vallecaucano.

Juancho Arango admitió que su manera de actuar no fue la mejor y por eso, durante varios años, ha lidiado con las consecuencias de aquella equivocación.

“Ahí considero que no fui profesional y esa decisión me costó con RCN un brinco como de 20 años. Yo estuve vetado del canal, lo que pasa es que no me di cuenta porque en Caracol me acogieron por mucho tiempo (...) Eso fue lo que pasó de mi salida de RCN que todavía me está costando“, concluyó.

Juancho Arango, a punto de quedarse ‘sin el pan y sin el queso’

A pesar del lío que ganó por aceptar su papel como Rafael Rodríguez en Tentaciones, Juan Carlos Arango recibió una noticia que lo dejó frío.

“Llego de nuevo a Caracol y me dicen que el personaje lo iba a hacer otra persona, Karl Troller, y yo quedé... mejor dicho, ahí se me eché a la pena (...) y cómo no que empezaron a grabar con el otro actor y no sé qué pasó, pero afortunadamente me llamaron”, comentó Juancho Arango sobre la razón por la que Tentaciones tuvo un protagonista diferente en los primeros capítulos.