Juan Sebastián Aragón, de Pasión de gavilanes, reveló por qué se alejó de la tv

El actor Juan Sebastián Aragón, quien le dio vida a Armando Navarro en Pasión de gavilanes 1, bromea diciendo que se ilusionó pensando que, tras la muerte de su personaje en la historia, de pronto se inventarían un hermano gemelo o un fantasma para volver en la segunda temporada. Vea lo encontró muy feliz en un rol que ocupa su tiempo completo desde agosto del 2016. Aunque está alejado de la actuación, sigue conectado con el arte. Sabe que llegará el momento de volver.

“Soy director artístico del auditorio Sonia Fajardo de la Corporación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá. Durante el año estamos ofreciendo una nueva alternativa de cultura con docenas de eventos de música, teatro, danza y cinematográficos, y ha sido una experiencia muy satisfactoria. Es mi forma de mantenerme conectado con el arte”, comenta el actor, que tiene más de 40 años de trayectoria en televisión y 51 de edad.

“No hay tiempo para la televisión en este momento”, Juan Sebastián Aragón

Su ausencia de los sets de grabación no lo mortifica. “Quiero sacar adelante este proyecto y mientras tenga esta responsabilidad, que además me hace muy feliz, no hay tiempo para la televisión en este momento”. Y las oportunidades de nuevos personajes han aparecido. “No es muy frecuente que me llamen a casting. Recientemente fue muy bonito, porque me llamaron para tres, pero no, desafortunadamente en este momento no tengo el tiempo para comprometerme con una producción”. Pero Aragón admite que, si llega un proyecto que le parezca interesante con una participación breve, trataría de cuadrar tiempos y permisos en la universidad para estar en él.

Juan Sebastián está dedicado a la docencia universitaria Fotografía por: Leo Sánche

El actor, con recordados personajes, no extraña la popularidad que le dio la televisión. “Valoro mucho el anonimato. Yo me refería a la fama como una miel venenosa. Claro que es delicioso el reconocimiento y estoy muy agradecido por todo lo que recibí, es algo que llevo en el corazón, pero ahora, con mi familia, con mis hijas, valoro mucho tener una vida mucho más reposada. En la universidad, por ejemplo, los estudiantes no tienen ni idea de quién soy yo”.

Juan Sebastián Aragón planea volver a las tablas

El actor está viviendo un momento muy especial en su vida, asegura que ha descubierto el maravilloso mundo de la academia, en el que ha encontrado nuevas pasiones, como el estudio de la filosofía y el pensamiento crítico, y que bien sabe que la actuación siempre estará presente. “Estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida y, eventualmente, llegará el momento de regresar a las tablas, no necesariamente como actor, está la posibilidad de volver como director o productor”. Actualmente, Aragón está ultimando los detalles de la firma de un contrato de derechos de autor para poder realizar el montaje de varias obras de teatro contemporáneo en este auditorio de la universidad. “Hay unas que quiero dirigir y una en particular en la que quiero actuar”.

Padre de dos niñas, el actor bogotano disfruta mucho con ellas el plan de salir a cine, a teatro, a conciertos de música. “Tienen una gran sensibilidad, han probado con diferentes instrumentos musicales y una ha hecho talleres de teatro. Quiero que puedan encontrar su pasión”, dijo sobre sus pequeñas el bogotano.

