Juan Pablo Raba sufre de condición que le impide ir a conciertos

Juan Pablo Raba es toda una celebridad, no solo en Colombia, sino en el mercado hispanoamericano. La presencia del actor colombiano que ha protagonizado producciones locales como Distrito Salvaje, Noticia de un secreto, Narcos y de apuestas internacionales como Agents of S.H.I.E.L.D. o Coyote ha sido regular en premiaciones locales e internacionales como los Premios Macondo, en Colombia, o los Platino, en España. No obstante, no es usual en conciertos o grandes eventos.

Juan Pablo concedió una entrevista al programa de Laura Acuña y Cristina Estupiñán En la sala y reveló que su ausencia de conciertos o acontecimientos multitudinarios obedece a que padece de una fobia, que identificó desde muy joven.

El artista, casado con la presentadora Mónica Fonseca y quien recientemente se volvió a residenciar en el país, junto a toda su familia, indicó: “Yo sufro de agorafobia, a mí me ponen muy nervioso las aglomeraciones de personas. Yo no voy a conciertos, trato de ir a cines pequeños”.

Además, agregó que esta condición no es nueva, que lleva años con ella, pues expresó que: “Para mí era una tortura a los 18 años ir un sábado un restaurante lleno”.

Según Mayo Clinic la agorafobia “es un tipo de trastorno de ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. Se tiene miedo de una situación que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, es posible tener miedo de usar el trasporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud”. Los que padecen esta fobia generalmente prefieren y procuran planes que involucran naturaleza y grupos pequeños.

Famosos que sufren de Agorafobia

Otros famosos que han revelado padecer de esta condición son el príncipe Harry, el protagonista de High School Musical, Zac Efron; Kim Bassinger y Emma Stone han hablado abiertamente sobre su lucha contra la agorafobia.

En el caso de Efron él indicó a la revista Hombre saludable: “La gente en grandes grupos me genera mucha agorafobia. Simplemente no salgo”.

