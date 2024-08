Juan Pablo Raba revela la crisis que vivió por la andropausia: “no entendía”

Juan Pablo Raba es uno de los actores más reconocidos del país. Se ha destacado por los múltiples papeles que ha realizado en la televisión y el cine, dentro y fuera del país. Algunas de las producciones en las que ha estado, son: Mi gorda bella, Por amor a Gloria, El cartel, El clon, La reina del sur, Narcos, Distrito salvaje, Los 33, Matar o morir, Freelance, entre otras.

El actor ha sido considerado un galán de telenovelas. Desde que inició su carrera en el medio artístico, Raba se ha ganado el cariño y el corazón de miles de fanáticos, no solo en Colombia sino alrededor del mundo, pues su trabajo ya ha sido reconocido hasta en Hollywood con la película Héroe por encargo, junto a John Cena.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Raba?

Recientemente, Juan Pablo concedió una entrevista para el portal BBC News Mundo, donde se refirió a un tema del que pocos hablan: la andropausia. El artista contó cómo ha sido lidiar con ese diagnóstico médico, además, reveló los desafíos que enfrentó al experimentar esta etapa de la vida, desmitificando un tema que suele ser tabú entre los hombres.

“Uno piensa que la andropausia está ligada a algo sexual y que es como una disfunción eréctil, y resulta que efectivamente puede haberla, aunque también puede causar depresión, ansiedad o falta de sueño”, dijo el actor de 47 años, quien está casado con la presentadora Mónica Fonseca, madre de sus dos hijos Joaquín y Josephine.

Juan Pablo confesó que la andropausia lo tomó por sorpresa. Los intensos sudores nocturnos fueron el primer síntoma que lo alarmó. “Me hice todos los exámenes y todo estaba bien. Los médicos no entendían”, compartió el actor. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de que estuviera atravesando la andropausia, una etapa similar a la menopausia en las mujeres, caracterizada por cambios hormonales que pueden afectar tanto el cuerpo como la mente.

“Un médico propuso que me hiciera un examen de testosterona, porque me dijo que le parecía que estaba llegando a la andropausia. ‘¿Andropausia?’ ¿Pero qué es eso?’, le pregunté. En mi caso, el problema eran esos sudores que no entendía. Bueno, y sí, tenía la testosterona un poco baja. No en niveles preocupantes, pero sí más baja”, reveló.

Así fue la lucha de Juan Pablo Raba con la andropausia

Juan Pablo Raba reveló que, luego de ser diagnosticado con andropausia, comenzó un tratamiento. “El doctor me habló de terapias de hormonas, de suplementos naturales que funcionan muy bien, y en efecto, después de tomarlos se me pasaron los sudores y los niveles de testosterona volvieron a los niveles previos”, reveló.

Finalmente, el actor aprovechó para enviarle un mensaje a los hombres que están en la misma etapa. “Cuando vi que muchos de los factores ligados a la andropausia podrían estar asociados a la crisis de la mediana edad, pensé que podía haber muchos hombres pasando por lo mismo. Quería que lo pudiéramos hablar, discutir que la andropausia no significa que seamos menos hombres. Es simplemente un diagnóstico médico que identificado a tiempo puede ser muy beneficioso para nosotros y las personas que nos rodean. Pienso que a cualquiera le puede asustar o preocupar envejecer”.