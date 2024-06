Juan Pablo Llano de ‘MasterChef’ padece dolorosa e incurable enfermedad ¿Cuál es?

Juan Pablo Llano no necesita mayor presentación. Su rostro lleva décadas en el entretenimiento colombiano. Fue modelo estrella de eventos como Inexmoda y Colombiamoda en su juventud y por aquella época ya comenzaba una relación sentimental con su esposa Catalina Gómez, quien también se desempeñaba como modelo.

Llano poco a poco, quiso incursionar en el mundo d ella actuación y después de prepararse su nombre fue incluido en novelas y series. ‘La Sombra del deseo’, ‘La virgen de la calle’, ‘Grachi’, ‘Una Maid en Manhattan’, ‘Aurora’ y ‘El Fantasma de Elena’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’, son algunos de los títulos que se incluyen en su hoja de vida.

Como presentador estuvo conduciendo el Desafío, de Caracol, y Desafío sobre fuego Latinoamérica, de History Channel.

Juan Pablo Llano desarrolló discopatía tempranamente

Juan Pablo también ha sido imagen de varias marcas de productos de belleza masculinos y por años ha sido un artista que disfruta el deporte, la naturaleza y el bienestar. Sin embargo, pese a sus buenos hábitos ha desarrollado una dolorosa enfermedad. Sobre ella ha hablado en entrevistas con programas como La Red y Lo sé todo, donde además ha explicado que no tiene que ver con que haga o no actividad, de todas maneras él la hubiera desarrollado, seguramente por una predisposición en su cuerpo para ello. Se trata de la discopatía.

“A pesar de lo deportista que soy y que no paro de hacer deporte y que toda la vida, digamos que he sido como un referente del fitness, hace muchos años… Yo tengo una enfermedad degenerativa de disco. Se llevó uno de los discos de mi columna. Entonces he aprendido a tener que vivir con eso. Se desgastó por completo. Es un proceso bien doloroso. No es fácil de llevar, pero ya ¡sigo adelante! No me puedo dejar vencer”, explicó a ‘Lo sé todo’, sobre este mal que afecta los discos de la columna vertebral y deriva en afectaciones en la columna o ciática y en dolores crónicos.

Para la discopatía no existe cura, ya que suele formar parte de un deterioro a veces por la edad o en el caso de Juan Pablo, por una predisposición, en los discos.

EL tratamiento que generalmente recomiendan los médicos para este mal realmente es para atenuar síntomas y dentro de él se incluye fisioterapia, corrección de postura, medicación para el dolor, ejercicios de flexibilidad y estiramiento y aplicación de frío o calor en las zonas afectadas.

También hay que anotar que no es usual que alguien tan joven como Llano, quien tiene 47 años , padezca este mal, ya que generalmente llega a las personas después de los 60 años, sin embargo hay casos en edad prematura que permite que el paciente pueda tomar acción y con terapia, logre que los dolores mengüen.

