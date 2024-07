Actor colombiano se destapó: “desde chiquito sabía que me gustaban los hombres”

Juan Manuel Lenis es un actor colombiano de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en El cartel de los sapos, Leandro Díaz, Pa’ quererte, Al son que me toquen bailo, María Magdalena, Cuando vivas conmigo, entre otras.

Juan Manuel Lenis se declaró abiertamente gay

En las últimas horas, fue tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales una entrevista que el periodista Ómar Vásquez, con su personaje de Diva Rebeca, le hizo al actor Juan Manuel Lenis, donde habló, por primera vez, sobre su orientación sexual.

De acuerdo con lo que dijo, desde que era un niño se dio cuenta que le gustaban los hombres. Sin embargo, salir del clóset, como se le dice popularmente, no fue nada fácil.

Juan Manuel Lenis Fotografía por: Jairo Quintero

“Desde chiquito sabía que me gustaban los niños. Tenía mucha libertad, era social y muy curioso, me dio mucho temor de compartirlo con mis papás. Uno crece creyendo que esto no puede ser, que no puede pasar. Sentía una admiración por sus cuerpos. La moda es hablar esto sin tapujos. La moda no es ser o no ser homosexual”, reveló.

Tener novias le permitió reconfirmar que, definitivamente, las mujeres no le gustaban. “Yo tenía una novia en ese momento. Mi novia en ese momento me dijo: ‘Creo que es mejor que terminemos, porque no me has agarrado nada’. En esa época conocí a alguien y tuve el primer acercamiento y me sorprendí un poco de cómo reaccioné, pero me gustó (...) Con las últimas novias dije que también me gustaban los tipos. Ahí conocí a un man que tenía novia y estaba pasando por lo mismo y ahí ya les terminamos a las novias y nos cuadramos nosotros. Yo tenía ese impulso y ese deseo, pero no lo había materializado”, confesó el actor.

¿Cómo reaccionaron los padres de Juan Manuel Lenis al saber que era homosexual?

Contarle a su familia que era homosexual no fue tarea fácil. De hecho, cuando su progenitora se enteró, lo trató con fuertes palabras. “Yo creo que mis papás debieron haber sabido desde muy chiquito, pero hicieron un proceso de negación. Pero cuando yo lo digo con mis palabras es distinto. Mi mamá se dio cuenta. Mi hermano me empezó a preguntar sobre mi relación, empezamos a hablar en inglés para que mi hermano menor no entendiera. Pero mi mamá entendió todo. Se levantó histérica. Mi mamá estaba en la película de hacerme sentir mal. Me dijo maricón, mariquita, así es cómo te van a llamar. Y a mí me dio un poquito de risa. Yo le dije ya no hablemos más. Eso le duró a mi mamá por ahí 15 días de absoluta tragedia, hasta que llega con una camiseta que decía i love myself que me llegaba hasta el ombligo”, mencionó el actor en la entrevista.

Sin embargo, la reacción de su papá fue opuesta a la de su mamá. Desde el principio él lo apoyó. “Me daba pavor contarle a mi papá. Yo no se lo dije, se lo dijo mi hermano menor. Yo corrí a buscar a mi viejito a tomarnos unos whiskeys. Pero él me dijo ‘no me cuentes, yo voy a amar a la persona que tú decidas amar’. Y quedé super conmovido con mi papá en ese momento”, contó.