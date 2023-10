Juan Manuel Barrientos de ‘Top Chef’ cuenta cómo inició sin dinero ni cocina

Hace unos años Juan Manuel Barrientos no era un nombre familiar para el público en general, solo en el ámbito de la gastronomía se sabía que era un joven antioqueño que comenzaba a proyectarse en esa industria y abría uno de los primeros restaurantes en la capital colombiana que ofrecía más allá de un menú, una experiencia que llegaba a todos los sentidos.

Las estrellas que llegaban al país por gira de promoción o conciertos terminaban sacando un espacio para ir a El Cielo, el restaurante que Barrientos posicionó, de tal manera, que se volvió uno de los destinos obligados de cualquiera luminaria que pisaba Bogotá así fuera en viaje relámpago. Barrientos fue pionero en Colombia de la cocina que incluye conocimientos de neurociencia y hace de cada plato una experiencia que estimula los sentidos.

Después vino la internacionalización y JuanMa, como le dicen sus cercanos, ya con más nombre, abrió sucursal en Miami, Florida.

Hoy el nombre de este paisa de 40 años no necesita ninguna presentación. Es de dominio público, que además genera gran admiración. Barrientos posee dos estrellas Michelin, la calificación más alta que se pueda obtener cuando se tiene un restaurante, y es el único colombiano en tenerlas. Lo vemos al aire en Top Chef, el reality de cocina que presenta Carmen Villalobos a través de la señal Telemundo Internacional. Anteriormente había estado en televisión en La Prueba, de Caracol, y fue invitado a MasterChef España.

Barrientos, que naturalmente tiene el desafío de retener sus dos estrellas, ya que no es solo obtenerlas sino mantenerlas, vive entre Miami, Washington y Miami hasta donde ha llegado El Cielo, ha tocado a la cima sorteando los obstáculos de muchos que son precedidos por una historia de tesón y lucha.

Juan Manuel Barrientos no tenía en dónde cocinar

Juan Manuel no comenzó en una cocina cualquiera. De hecho, en sus inicios ni siquiera tuvo una, el chef confesó a Vea que comenzó lo hizo en un pequeño local en Medellín donde ni siquiera tenía un espacio que correspondiera a una cocina y tuvo que adaptar un carro de perros. “Decidí ser cocinero a los 19 años, no por glamour, sino por la pasión de transformar alimentos en sonrisas”. También recordó que lo primero que cocinó y vendió fue una sopa de tomate. Su familia fue su gran apoyo e inspiración. No habla de esa época como si hubieran sido tiempos de agobio o tristeza, por el contrario, cree que era cuestión de saber sortear los inconvenientes, aprender al máximo y apostarle a los sueños, seguro de que los alcanzaría. No tenía en la cabeza ser una celebridad, sino cocinar. Cree que “hay celebridades en todas las profesiones, y corresponde a esas personas talentosas que se destacan en cualquier ámbito”.

Juan Manuel Barrientos que es padre, cocinero, emprendedor, conferencista y líder por la paz con más de trece restaurantes, bares y un hotel, en realidad es un empresario exitoso, líder de Elcielo Restaurants en Medellín, Bogotá, Miami y Washington, D. C., Elcielo Hotel boutique de lujo en Medellín, así como otros destacados restaurantes y bares, como La sere, Cuon, Kaime, Elcielo Classic, Aguafresca, Shibari Bar, El Navegante Bar y el Syrenka Bar, todos en Medellín, y AO en Bogotá. En su conglomerado las personas de confianza y líderes son los miembros de su familia, padres y hermanos, quienes lo apoyaron cuando comenzó de cero. A él le gusta eso: rodearse de quienes ama para cumplir sueños.

Juan Manuel, que hubiera podido observar desde Estados Unidos cómo sus negocios crecen, ha escogido otro camino, pues también ha procurado una relación cercana y directa con el país y los nuevos talentos. En Medellín dirige su propio taller creativo, que es es un laboratorio de creatividad, un atelier donde chefs, diseñadores y creativos de diferentes disciplinas crean platos, conceptos y experiencias para su grupo empresarial.

Barrientos es considerado como uno de los personajes más influyentes en su industria. De hecho, hace pocos años fue nombrado como uno de los 50 mejores chefs del continente, siendo el más joven de esa lista. Hace 6 años fue invitado formalmente por la Casa Blanca, como panelista en la Universidad de Stanford en Silicon Valley, donde también fueron invitados Barack Obama, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y Sundar Pichai, entonces CEO de Google.

Recientemente abrió el segundo restaurante en Miami, en la zona SLS de South Beach, llamado Elcielo a la carta. El nuevo lugar ofrece una fusión de sabores, presentaciones artísticas y una narrativa culinaria que promete al comensal transportarlo mágicamente a las playas de Cartagena, a los Andes de la tierra del mítico Dorado, y los misteriosos rincones de la selva amazónica.

Así mismo sigue en su empeño de lanzar marcas como la de su propio café, que además de probarse en sus locales, puede adquirir en puntos de venta.

