Juan Diego Vanegas, de ‘Día a Día: ¿cómo supera el pesimismo y consigue el éxito?

El chef Día a Día Juan Diego Vanegas, es también un reconocido y exitoso restaurantero, sin embargo, para lograr sus metas como empresario no siempre ha tenido las cosas fáciles. De hecho, en reciente entrevista con revista Vea, a propósito del lanzamiento de su pódcast Voces de victoria, habló justamente sobre los obstáculos que ha tenido en esta faceta y que van más allá de lo exterior. Esas llamadas voces internas y negativas que a veces dicen: “no puedes”. Expresiones que a veces logran su cometido y envían las metas y los sueños de las personas al olvido.

Para comenzar el cocinero contó que siempre ha sido un profundo admirador de los deportistas de alto rendimiento y la manera en que manejan el equilibrio y la fortaleza mental y por ello, le propuso a una reconocida marca deportiva la idea de hacer un pódcast con entrevistas a este tipo de atletas donde ellos revelaran las claves para alcanzar dicha fortaleza. La propuesta tuvo éxito y por ello ya Juan Diego y su material está disponible en las plataformas digitales. “Tomé la decisión de hacerlo porque lo considero supremamente valioso para las personas. Voces de victoria nace porque me empecé a leer un libro en el que le interrogaron a 100 de los grandes empresarios del mundo 10 preguntas muy personales…. Nos metimos con el tema de los deportistas porque para mí son las personas que manejan una mentalidad impresionante. Ellos tienen que ser fuertes y tienen que saber callar esas voces de fracaso permanentemente”.

Juan Diego Vanegas siente profunda admiración por la fortaleza mental de los deportistas Fotografía por: Redacción Vea

En su caso particular Juan Diego admitió que son varias las ocasiones que esa voz le ha hablado. “Me ha hablado muchas más veces de las que quisiera que me hablara y he dejado que gane muchas más veces de las que quisiera también. Y entonces a raíz de esas derrotas que he tenido en contra de esa voz me he puesto a investigar mucho y a trabajar cómo la cabeza puede ser nuestro peor enemigo o nuestro socio más importante. Muchas personas como yo tienen esa voz que no les da fuerza, los hace perder fuerza y los hace sentirse fracasados. La invitación con este pódcast es a que a que abramos un poquito la cabeza lo que nos están diciendo estos deportistas porque me están dando unas herramientas muy importantes para manejar muy bien la presión y usarlo en todos los aspectos de su vida”.

También te puede interesar: “Era muy malo”, Juan Diego Vanegas de su época de actor en Francisco el matemático

Así vence la voz del fracaso Juan Diego Vanegas

Vanegas, que ha identificado plenamente la mencionada voz, también tiene sus claves para ganarle la batalla cada vez que aparece. “La primera es definirla. Para mí la incertidumbre es una de las cosas más difíciles de manejar; cuando uno está en estos momentos entonces digo en voz alta ´es la voz´. Entonces es ponerle un nombre una vez ya la tienes etiquetada, ya sabes cómo trabajar frente a ella. Lo otro es salirte, mirar todo como si estuvieras viendo una película. Ahí te das cuenta de que, cuando tú ves desde afuera la situación se ve mucho más neutra. Te sales del victimismo, de la queja, del auto sabotaje. También manejo la respiración, que es un aliado y contribuye a quitarle la fuerza a la voz. Cuando empiezo a sentir ese hueco en el pecho, es quitarle el poder. Decir: ´ahí está, pero hoy te de dejo. Siempre dándole el puesto”, Juan Diego no recomienda para nada ignorar la voz sino reconocerla porque entonces se logra el efecto contrario que es fortalecerla. “Aceptar lo que está pasando y ver que no es tan grave”.

Más noticias de Juan Diego Vanegas Mira el susto de Juan Diego Vanegas, de Día a día. Por poco muere El chef de Día a día, Juan Diego Vanegas reveló detalles del accidente que sufrió y lo llevó a cuidados intensivos durante varios días. Lee cómo fue el accidente que por poco le cuesta la vida a Juan Diego Vanegas Juan Diego Vanegas: Así fue el día en que casi muere Así fue el evento de lanzamiento de pódcast de Juan Diego Vanegas El chef y presentador de Día a Día Juan Diego Vanegas estrenó su proyecto digital Voces de victoria, un podcast para inspirar. Entérate de los detalles del lanzamiento de pódcast de Juan Diego Vanegas EL chef de Día a día, Juan Diego Vanegas estrenó proyecto digital

“Tiene que salir el super héroe que tenemos por dentro”, Juan Diego Vanegas

El más reciente y fuerte ataque que recuerda el conductor de Día a día fue en tiempos de pandemia. Hoy él tiene 8 exitosos restaurantes, pero en la emergencia sanitaria los números a favor se fueron al piso y sufrió grandes pérdidas. “antes de la pandemia yo habría restaurantes y le metía la ficha, pero lo hacía de manera muy espontánea decía: ´Dios proveerá, la vida proveerá, el negocio proveerá´. No tenía esa voz que me abrumaba. En pandemia todo se empezó a venir abajo de a poquitos: en cuanto a las ventas, hubo que hacer un despido grande de personal, cerrar algunos restaurantes y ahí empecé a ver la situación de manera externa porque si no digo:´Dios mío la culpa es mía, qué hago´”. Recuerda que había voces constantes que le recordaban el nivel de perdida, le decían que estaba quebrado y lo acusaban, pero él procuraba mantenerse hasta que finalmente lo logró. “Ahí es que tiene que salir el superhéroe que tenemos por dentro, es que ese superhéroe se esconde muchas veces. Hay que creérsela porque es cuando uno no se la cree frente a los demás pues te las vas a creer frente a ti mismo y vas a dejar que las otras voces no te afecten”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

El pódcast tendrá en su primera temporada entrevistas con atletas de la talla de Catherine Ibargüen, bicampeona mundial y medallista olímpica de salto triple; Juan José Florián ‘Mochoman’, ciclista paralímpico; Francisco Álvarez, primer latinoamericano ganador del Road to Dakar Challenge; y Camila Cortés, ciclista ganadora en doce oportunidades del Gran Fondo de Nueva York. Todos ellos ahondarán en las herramientas que les ha permitido alcanzar sus logros sobreponiéndose a obstáculos externos e internos.