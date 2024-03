Increíble: Jorge Alfredo Vargas reveló que comenzó como conductor de Iván Mejía

Jorge Alfredo Vargas es sin duda uno de los periodistas más reputados del país. Además de ser la principal cara masculina de Noticias Caracol, Vargas hace parte del equipo de Blu Radio, donde dirige Voz Populi. Tiene más de 30 años de carrera profesional y en su hoja de vida tiene varios premios como presentador y periodista. Fue conductor del tradicional Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena y anfitrión en importantes ceremonias y veladas televisivas.

En cuanto a lo personal, está casado con la también presentadora Inés María Zabaraín con quien tiene tres hijos: Laura, Felipe y Sofía.

Así fueron los comienzos de Jorge Alfredo Vargas

Aunque Jorge Alfredo siempre ha ocupado la pantalla y es un rostro muy familiar para los televidentes, no es mucho lo que se ha ahondado en sus inicios en el periodismo. En el programa de Caracol, Se dice de mí revelaron algunos aspectos importantes e inéditos de esos pinitos en la pantalla.

El primero en revelar que los comienzos de Vargas datan de su época universitaria cuando cursaba los últimos semestres de Comunicación Social en la Javeriana de Bogotá fue Javier Hernández Bonnet quien dijo: “Desde que lo conozco ha tenido esa posibilidad abierta para practicantes en general. Jorge Alfredo despegó gracias a Iván Mejía, de ellos hay grandes historias”.

También te puede interesar: Rescatan foto de primera boda de Miguel Varoni de hace más de 30 años. Mírala

De ahí que el programa buscó a Iván Mejía, quien contó cómo conoció y por qué decidió impulsar al entonces universitario.

“Jorge Alfredo fue de la Universidad Javeriana a entrevistarme y cuando me hizo las preguntas yo quedé sorprendido. Yo dije `este muchacho pregunta bien` y le pedí que viniera el sábado porque estaba buscando un practicante, le voy a dar chance conmigo”, indicó Mejía.

Fue el mismo Jorge Alfredo quien complementó la revelación contando además que su rol de no solo fue como periodista sino también se convirtió en conductor, en una etapa en la que aprendió bastante. “Fui a Todelar y empecé a trabajar con Iván en el noticiero Criptón. Los domingos Iván y Juan Carlos González, que hacían la sección deportiva, se iban al estadio y yo era el periodista, practicante y conductor de Iván Mejía. Los dejaba en el estadio, me devolvía al noticiero, montaba la sección de deportes y le caía en Inravisión”, comentó Vargas agradecido con esa oportunidad que le dio Iván Mejía.

“Lo que aprendí con él fue una barbaridad. Yo pensaba que era periodista deportivo, porque me encanta el fútbol. Una cosa es ser hincha de Santa Fe y otra cosa es ser periodista deportivo, eso me lo enseñó Iván. Un día me llamaron de redacción general e Iván me dijo: ‘pruébelo, porque el tren de las oportunidades no pasa todos los días, a ver qué pasa’. Gracias a Iván tuve la oportunidad”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento