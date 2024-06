John Travolta vuelve a enamorarse de una actriz, después de años de viudez

Cuando murió Kelly Preston, actriz de ‘Jerry Maguire’ y esposa de John Travolta, víctima del cáncer de mama, Travolta anunció que se daría el tiempo para dedicarse a sus hijos, los que tuvo con ella en más de 20 años casado. Preston falleció en julio del 2020, a sus 57 años. En sus entrevistas posteriores, aseguró que estaba dedicado a la familia y no mencionó ninguna posibilidad romántica para rehacer su vida sentimental.

Ahora, según los medios estadounidenses este panorama ha cambiado y el actor estaría abandonando la soltería y superando el difícil duelo, que representó la partida de la actriz. Travolta quien participa en la película ‘Cash Out’ , conoció a su coestrella, la actriz Kristin Davis, quien le dio vida a Charlotte York, en la serie The sex and the city, en español, Sexo en la ciudad.

John Travolta y Kelly Preston Fotografía por: Getty Images

Según lo dicho por una fuente a la revista Closer, Travolta y Davis se han vuelto muy cercanos y han evolucionado hacia ser “amigos coquetos” en el set. Luego los cercanos de John lo han animado a salir con Kristina, quien está soltera. “Él está totalmente enamorado de ella, piensa que es adorable”, dice la fuente sobre su relación. “Las reacciones más sorprendentes sobre este romance son las de los hijos de John, Ella y Ben”, enfatizó la fuente. “Aunque nadie podría reemplazar a su madre, creen que Kristin es genial y que su padre debería volver a salir y empezar a divertirse”.

Otro elemento que permite que la relación avance es la libertad que cada uno tiene. “Ambos son solteros y se gustan mucho, así que, por supuesto, todos quieren que tengan una cita”. Sobre el interés de Kristin, este ha sido evidente. “Kristin definitivamente sería receptiva, pero no dará el primer paso, así que espero que John pueda armarse de valor”, agregó la fuente sobre su química. Ella es mamá de los niños adoptados Gemma y Wilson y nunca se ha casado. “Ella definitivamente estaría dispuesta a salir con John”, puntualiza la fuente.

El gran amor del actor John Travolta

EL actor John Travolta, hoy de 70 años, se casó en 1991 con Kelly Preston. Estuvieron 29 años juntos. Además de Ella, de 24 años, y Ben, de 13, la pareja también tuvo a su hijo Jett, quien murió de 16 años debido a que padecía el síndrome de Kawasaki.

A lo largo de su matrimonio, ellos se convirtieron en una de las parejas más estables y admiradas de Hollywood.

