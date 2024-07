“Estoy con un pie en la cárcel” revela Johana Moreno, presentadora de deportes

Hace ya varios años que Johana Moreno, presentadora de deportes, comenzó su lucha contra la violencia intrafamiliar. En su caso el maltrato tocó a su casa y a pesar de que en varias oportunidades ha contado que en principio quería hablar y detener esa situación fue un proceso que requirió tiempo, hasta que finalmente halló fuerzas y se hizo escuchar.

Johana madre de una niña llamada Guadalupe encontró justamente en su hija la principal razón para no seguir siendo víctima. Fue así como comenzó a señalar a su verdugo, al tiempo que experimentó todo el proceso, largo y a veces indolente del sistema para que las víctimas alcancen justicia.

Johana que sigue su exitosa carrera como periodista deportiva sacó tiempo también para abrir su propia fundación, en la cual con base en su experiencia quiere dar voz a esas otras víctimas que no han podido ser escuchadas. La periodista se ha convertido en una guerrera que con eventos como carreras deportivas busca conscientizar de este penoso fenómeno social: la violencia doméstica.

A Johana Moreno la acusan de fraude procesal

Al tiempo que trabaja también es madre y por ello, sagradamente viaja a Acacias donde está su pequeña. En algún momento su ex también quiso arrebatarla a la pequeña asegurando que no estaba calificada para ser madre, pero la justicia se pronunció y Johana tiene la patria potestad a la niña. El mes pasado, el 19 de junio, Johana ganó una nueva batalla: logró que el padre de Guadalupe fuera encontrado culpable de inasistencia alimentaria. Sin embargo él no solo apeló esta decisión sino también la señaló de fraude procesal.

En charla con Cristina Estupiñán, para el espacio ‘Sinceramente Cris’, Johana confesó que está a un paso de la cárcel si esa acusación próspera. A Johanna Moreno ya le imputaron cargos y el juicio en su contra, empezará el 24 de septiembre.

Johana le reveló a su amiga Cristina en la charla que está temerosa “la condena es de 5 a 12 años de prisión”, en caso de ser hallada culpable.

Lo que más preocupa a Moreno es su hija, pues su prioridad es resguardar los derechos de ella y con un padre que no responde y a quien le está prohibido visitarla y una madre en prisión, ella se pregunta “que mi hija en manos de quien va a ayudar… yo soy la única que garantiza que mi hija estudie, se alimente”. También reveló que la pequeña “ha estado ajena a toda esta circunstancia legal que hay alrededor de él”, justamente porque ella procurado que sea por un bienestar.

