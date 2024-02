Jimmy Vásquez reveló por qué se separó de su esposa: “fui leal y firme”

Jimmy Vásquez tiene una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. El actor ha hecho parte de importantes producciones como Las muñecas de la mafia, La nocturna, El comandante, La selección, Escobar, el patrón del mal, Aquí no hay quien viva, El cartel, La saga, negocio de familia, entre otras.

Jimmy Vásquez Fotografía por: Gustavo Torrijos

Gracias a su éxito como actor, sus seguidores se han interesado en conocer más sobre su vida profesional y personal, sobre todo, después de su sonada separación de su esposa Claudia Aguirre, madre de sus dos hijos.

¿Por qué se separó Jimmy Vásquez de su esposa?

Hace un año, Vásquez confirmó que su matrimonio con su esposa Claudia Aguirre había llegado a su fin. Inicialmente, dijo que “no hubo nadie que se metiera en nuestro matrimonio. Tampoco hubo irrespeto extremo. Ella es una dama, es una mujer maravillosa, evolucionada y acertada en este tipo de procesos”.

Recientemente, el actor le concedió una entrevista a su colega, la también actriz Camy Jiménez, para su podcast Mójate la palabra con Camy. “Todos henos probado de alguna manera la infidelidad… y después de probarla elegimos un camino por nuestra tranquilidad. ¿Cuál eliges tú? Quieres saber cuál fue la elección de @Jimmy Vásquez después de esta experiencia?”, se lee en la descripción del video que publicó Camy.

Durante la conversación, la actriz le preguntó a Jimmy: “¿tú fuiste fiel los 15 años?”. Sobre ese tema, del cual se había especulado mucho, Vásquez respondió: “dejémoslo en que fui muy leal y firme y que si tuvimos algún problema, yo mismo vine y se lo conté; es decir, no se enteró por nadie. Yo vine a decirle, ‘mire pasó esto con esta persona y quiero que lo sepa por mí’; es más, le dije, ‘necesito que me ayude, no quiero perder mi familia’, en ese entonces estaba recién nacida mi hija”, dijo.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “yo sí prefiero mil veces esa sinceridad que estar engañada”, “tan diplomático para justificarse”, “menos más contó el mismo”, “pues prefiero eso a qué no digan nada”, “yo sinceramente prefiero que un hombre hable de eso. Que si es mi pareja y le pasó, me lo cuente”, “fue honesto que es diferente... y en una relación madura se valora la honestidad”.