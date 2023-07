“Inicié como mensajero, luego vendí perros calientes”, Jhonny Rivera y su pasado

El artista Jhonny Rivera que hoy alterna con grandes estrellas de la música popular nacional e internacional no la tuvo fácil para llegar al lugar que hoy ocupa. Hace un tiempo reveló a Vea el difícil camino que recorrió para convertirse en estrella. Trabajó en el campo, en construcción, en ventas y en carpintería y tuvo que superar obstáculos que fueron desde lo económico hasta el escepticismo de algunos.

Cuando era niño Jhonny Rivera era trovador y gustaba de la música, pero no se le pasaba por la cabeza convertirse en cantante, de hecho, era muy tímido. “Tanto que me daba miedo cuando tenía que pasar a exponer una cartelera en el colegio, por lo tanto pararme en una tarima estaba lejos de mis posibilidades”. Creció en el campo ordeñando vacas y cogiendo café en la vereda Pérez del corregimiento de Arabia, cercana a Pereira.

Jhonny Rivera también fue conductor y carpintero

A los 17 años se trasladó a Bogotá donde además de probar varios empleos procuró estudiar una ingeniería, pero ante la apretada situación económica debió abandonar su intención universitaria. “Empecé como mensajero, luego vendí perros calientes, fui conductor de bus escolar y finalmente puse una carpintería”. En este último negocio finalmente le fue bien y logró una estabilidad económica junto a Luz, su ex esposa y madre de su único hijo, Andy Rivera, también cantante. Empezó de la nada y logró luego hacerse a su propia maquinaria y llegó incluso a tener tres empleados. Sin embargo, la carpintería que cree, tal vez se hubiera convertido en una pujante fábrica de muebles, se cerró luego de que Jhonny y su esposa rompieran su relación de seis años. Este hecho se convertiría en uno de los más dolorosos para el entonces carpintero, pero también en el más importante de su vida artística.

“Tenía 26 años y con el corazón roto me devolví para la vereda, a ordeñar vacas y coger café, eso no fue duro porque siempre estuve acostumbrado al trabajo del campo, lo duro fue porque tenía el corazón roto y ella se fue a España y luego vino por nuestro hijo. Yo me sentía solo, pero con mi decepción amorosa descubrí mi capacidad para componer. Así escribí Como muere un amor”.

Inicialmente pensó que sus canciones debería cantarlas su ídolo: Darío Gómez. “Pero no tenía como llegar a él, así que dije si no las canta Darío prefiero cantarlas yo”. Así fue, y Johnny empezó a interpretar sus composiciones. Su primera grabación le costó 80 mil pesos, una cifra importante para él que por aquel entonces ganaba 60 mil semanales en la vereda. La primera canción que sonó y se convirtió en un éxito fue El dolor de una partida. Nació cuando a un amigo se le murió la mamá y se lamentaba por no haber sido buen hijo y en adelante aconsejaba expresar el amor a los seres queridos cuando aun viven. “Esa canción siempre me la piden y aunque todas son especiales, es la más importante para mi”.

Así fue el primer plan de promoción de Jhonny Rivera

Antes de ser un éxito ese tema solo se escuchaba en una emisora llamada Altagracia. Esto a pesar de que el artista visitó muchas buscando que lo programaran. Como no lo logró, el artista grabó en un cd donde incluyó temas de reconocidos artistas y es canción. Esos discos compactos los regaló en empresas de busetas para que los pusieran en los recorridos. Con este inusual plan de mercadeo Jhonny sin saberlo comenzó a escucharse en muchos lugares. “También fui al terminal de buses a ofrecer mi disco que iba ensanduchado con los de otros artistas reconocidos”.

Tres años después de la decepción, Jhonny supo que se presentaría en Pereira, Segundo Rosero, y sin dudarlo fue antes del concierto y ofreciéndole 10 mil pesos, a quien ponía la música, le pidió que incluyera su tema antes del toque del artista principal. Cuando el programador supo que era el mismo Jhonny quien se lo pedía, de inmediato le dijo que no se lo pondría, sino que debía era presentarse, ya que ese tema ya se estaba escuchando con éxito. “Fue muy emocionante cantarlo, eso fue en noviembre del 2044, un año después de grabar el disco. La gente se sabia la canción y ahí empezó mi carrera en tarima”.

Jhonny Rivera también trabajó en la ´rusa´

Un tiempo después Jhonny escuchó en la emisora Café Estéreo de Santa Rosa de Cabal, cuando al aire un oyente solicitaba su tema y la locutora dijo que no lo tenía. El artista que estaba trabajando en la vereda en construcción corrió en su indumentaria de albañil a la emisora a llevar el cd, pensando que solo lo entregaría. “Pero cuando supieron que yo era el que cantaba el tema me entrevistaron. Esa fue mi primera entrevista y le gente escuchó mi historia, Los teléfonos colapsaron y muchos lloraban al escuchar lo que yo decía, fue también muy emocionante”

De ahí en adelante, Johnny caminaría hasta convertirse en uno de los ídolos populares más apetecidos. En esa época no tenía celular, por lo cual dejó los datos de su hermana Julieta, por aquel entonces propietaria de una ferretería para que lo contactaran para presentaciones y demás y con ella le dejaban las razones. “Al principio le daba una platica por colaborarme ya luego todas las cosas se dieron de tal forma que terminó sin quererlo siendo mi manager y le dije que cerrara la ferretería”. Jhonny, es ya una estrella de la música popular, pero no olvida sus inicios, se siente orgulloso de su origen campesino, enfatiza en que la música es lo “mas lindo que la vida le ha dado” y aunque la pena de amor que le cambió su vida, ya pasó, de hecho tiene excelente relación con su ex.

