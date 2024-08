Javier Acosta se había ‘casado’ con famosa locutora: “prometimos estar juntos”

La historia de Javier Acosta conmovió a miles de personas en Colombia. El bogotano de 36 años, hincha ferviente de Millonarios, fue diagnosticado con osteomielitis, cáncer en la sangre y, además, desde hace cinco años, había adquirido el hongo denominado como Candida auris.

En una entrevista con Los40, el joven, quien en la tarde de este viernes se sometió a la eutanasia, reveló el motivo por el cual tomó esa decisión. “El motivo más grande de elegir la eutanasia fue María Valentina (su hija), porque no puedo permitir que por mi egoísmo y quedando en esta vida sufriendo, hacer que mi hija pierda su niñez, infancia y juventud, por cuidar al papá que no se puede mover y es una carga más... Ya viví y viví al extremo, pero Valentina merece una vida bonita, y al lado de mi hermana, mamá y papá, queda en las mejores manos. Para mí Valentina significa, amor, ternura y vida”.

Valentina Taguado, locutora de ‘Los40′, se casó simbólicamente con Javier Acosta

La locutora del programa Los impresentables, de la mencionada emisora, sorprendió al revelar que, previo a la aplicación de la eutanasia, visitó a Javier en la clínica donde se encontraba para despedirse y allí realizaron un acto simbólico para sellar la amistad que tenían.

“Yo le dije que lo quería visitar y que lo quería abrazar y me dio la oportunidad de hacerlo, lo fui a visitar. Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí. Ahora bien, dato no menor, nos casamos. Simbólicamente, nos casamos y hasta me dio anillo, yo le di un aretico porque no tenía más. Entonces nos casamos, simbólicamente, palabras de él: ‘Hasta que la muerte nos separe’”, confesó.

La locutora no dudó en elogiar el corazón de Javier. “Es que Javi es la cagada. Literalmente es el cuarto impresentable. Lo abracé mucho, me hizo muy feliz, yo no me quería ir, pero solo nos dejaron un poquito tiempo. Afortunada toda su familia y todas las personas y amigos que pudieron compartir toda su vida con él o parte de ella, porque qué chimba de persona y qué chimba de corazón. No he parado de llorar, Javi me produce demasiados sentimientos, entre ellos amor y felicidad”, afirmó.