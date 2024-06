Jacques Toukhmanian: su joven pareja Anamaría Valderrama, edad y más del ‘MasterChef’

Los famosos de esta temporada de MasterChef Celebrity han dado mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación, pues, aunque el reality culinario apenas lleva una semana al aire, ya se ha podido evidenciar las habilidades y destrezas de cada uno.

Te puede interesar: Camilo Sáenz: esposa, edad, hijas y más del participante de ‘MasterChef’

Ellos son los 22 participantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' 2024. Fotografía por: Canal RCN

El primer eliminado fue Camilo Sáenz, quien no logró convencer a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con su preparación, por lo que, el pasado lunes, se despidió de la competencia.

¿Quién es y cuántos años Jacques Toukhmanian, conocido como ‘Jacko’?

Uno de los participantes que más ha llamado la atención de los televidentes es el actor Jacques Toukhmanian, reconocido por su participación en producciones como Francisco el matemático, Amor sincero, A corazón abierto, Tarde lo conocí, Enfermeras, La primera vez, entre otras.

Su pasión por la actuación lo llevó a abandonar sus estudios de arquitectura para dedicarse por completo a este arte. Desde su debut en 1999 con la serie Francisco el Matemático, donde interpretó al memorable ‘John David’, Jacques ha construido una sólida carrera en la televisión y el cine colombiano.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Toukhmanian es un actor versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar diversos papeles, desde personajes históricos hasta galanes románticos. Su talento, carisma y personalidad lo han convertido en uno de los actores más queridos de Colombia.

El actor nació el 15 de agosto de 1981, en Bogotá. Actualmente tiene 42 años y, además, se ha destacado por ser muy activo en redes sociales, donde publica divertidos videos con su colega Biassini Segura.

¿Quién es Anamaría Valderrama, novia de Jacques Toukhmanian?

A pesar de su fama, Jacques Toukhmanian mantiene su vida personal en privado. El actor es pareja de Anamaría Valderrama Gómez, una joven artista plástica, con quien aparece en varias de sus publicaciones en redes.

Ese romance ha sido de gran interés entre sus seguidores, pues, aparentemente, ella es mucho menor que él. Sin embargo, la pareja cuenta con un gran número de seguidores, quienes les dejan múltiples mensajes elogiando su relación:

Vea también: Chef Adria Marina: quién es, edad y más de la guapa y nueva jurado de ‘MasterChef’

“Te ves tan bello presumiéndola, me alegra este amor bonito y me regala años de fe en la humanidad y el amor verdadero”, “quiero para mí una persona maravillosa que tenga esa capacidad de verme como tú ves a tu amor, sin duda ella es afortunada de tenerte en su vida y obvio ya sabemos... tú de tenerla, que bello”, qué hermoso tener a alguien que te quiera tanto”, “se te nota el amor mi querido Jack antes eras lindo pero ahora estás repapasito porque se te sale el amor por los poros me alegro mucho por ti”.