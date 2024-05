Isabella Santodomingo reveló por qué nunca se ha casado: “les parecerá horrible”

Isabella Santodomingo se ha destacado como actriz gracias a producciones como Tentaciones, Perro amor, Me muero por ti, En los tacones de Eva, Los caballeros las prefieren brutas, Demente criminal, entre otras. La barranquillera también ha debutado como presentadora y escritora. Entre los libros que ha escrito, están: Los caballeros las prefieren bruta, AM/FM: ¿Felizmente mantenida o asalariada de mierda?, Sexorcismo, Chantillología y ¿Nos amamos o nos soportamos?

Isabella Santodomingo. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

Sus padres le pusieron Miriam Isabel, pero a los 17 años se cambió el nombre por Isabella. Desde que era una niña demostró sus dotes artísticas y periodísticas. Estudió diseño de modas en el American College for the Applied Arts en Atlanta, Georgia y Locución de radio y televisión en la misma ciudad. A los 18 años tuvo su primera columna en el Diario del Caribe y más adelante hizo parte de El Heraldo.

¿Por qué Isabella Santodomingo nunca se ha casado?

Desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula, su vida personal y profesional ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación.

Isabella tiene una hija llamada Daniela Ossa Santodomingo, quien nació en 1995. La actriz ha sido madre soltera y en una entrevista con la presentadora y periodista Vanessa de la Torre reveló los motivos por los que no se casó con el productor musical Bernardo Ossa, padre de su hija, ni con ningún otro hombre.

“¿Por qué nunca te casaste?”, le preguntó Vanessa, a lo que ella respondió: “porque nunca me he querido casar, lo entiendo, y voy a decir algo que a mucha gente le va a parecer horrible, pero para mí casarme no es un complemento de nada, para mí es un impedimento de las cosas que yo he querido hacer en mi vida y que he hecho. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado yo casada con alguien que me dijera ‘no, no te puedes ir a vivir a Los Ángeles, a estudiar a los 48 años, o sea, no”, dijo contundentemente.

De igual modo, dijo que esa idea de no casarse surgió cuando hace muchos años sostuvo una relación con un hombre que quiso controlarla.

“Yo tuve un novio que se molestó conmigo porque yo trabajaba en una telenovela, en aquel entonces Perro amor, que era genial, y yo no tenía tiempo libre y no sé en qué momento pasé a ser la antagónica a que casi todas las escenas fueran conmigo. De repente le digo, ‘mira, quiero ir a alguna parte a vacaciones porque estoy trabajando mucho’ y él me dice ‘ay, pero yo no tengo vacaciones sino hasta diciembre’ y yo le dije ‘sí, pero yo tengo ahora, tengo cuatro días libres’. Y me trató de presionar, la manipulación y terminé con él”, dijo. Luego agregó: “yo no creo en ese tipo de controles, para mí casarme es empapelarme, si yo me quiero ir yo me voy. Y mi hija ya me lo anunció, me dijo que tocaba adoptar otro perro porque ella no va a tener hijos”.

Su punto de vista causó polémica en redes sociales. Algunos internautas manifestaron estar de acuerdo y otros la criticaron: “discutible, pero entendible”, “el matrimonio puede ser tu cielo o tu infierno, depende de ti”, “trauma, estás herrada”, “es porque no le propusieron”, “no llegó el que era, así de simple”, “el matrimonio depende de con quién te cases”.

¿Cómo fue la relación de Isabella Santodomingo con el padre de su hija?

La presentadora Vanessa de la Torre también indagó en más detalles de la relación que Isabella tuvo con el padre de su hija. Sobre eso, la actriz reveló: “La relación con el papá de mi hija fue bonita, artística, él es productor musical, lo que me enamoró de él es su arte, su talento, no me enamoré completamente, unos días sí, otros no, pero sí nos quisimos mucho. Yo venía la relación que me marcó mi vida porque fue una relación muy bonita, tuvo que terminar, y apareció este personaje que me adoraba, cuando yo quedé embarazada, yo no lo había buscado, yo de repente me dije que me iba porque vivíamos juntos”, afirmó, dejando en claro el por qué ha preferido tener relaciones sin el compromiso de un matrimonio.